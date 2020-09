18:01 Uhr

Ein neuer Minigolf-Champion in Nördlingen

Plus Bei der siebten Auflage am Berger Tor der fünfte Gewinner. Es ist diesmal keiner der Top-Favoriten.

Von Robert Milde

Vier verschiedene Gewinner hatte es bei den bisherigen sechs Stadtmeisterschaften im Minigolf gegeben, bei der siebten Auflage ist ein neuer Champion dazugekommen.

Keiner der Top-Favoriten machte das Rennen, sondern Christian „Schnippi“ Friedrich, Mitbegründer der Fladen-Piraten, setzte sich mit zwei konstant guten Runden durch. Er hatte am Ende 64 Schläge auf dem Konto und siegte vor Jürgen Bohne (66) und Klaus Thuilot (67). Dieses Trio hatte einen deutlichen Vorsprung vor dem restlichen Feld der Minigolfer.

72 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich am Freitagabend bei bestem Spätsommerwetter auf die erste Runde, darunter die fast komplette Bundesliga-Mannschaft der Xcyde Angels-Basketballerinnen, die das Turnier als Teambuilding-Maßnahme nutzten. Die 54 besten kamen in den zweiten Durchgang; an der Spitze des Feldes lagen zu diesem Zeitpunkt Michael „Gonzo“ Gruber mit noch nie bei der Stadtmeisterschaft gespielten 28 Schlägen sowie Daniel Sandmeier und Jürgen Bohne mit je 29. Wie so oft wurde das Tableau nach der Pause erheblich durcheinander gewürfelt. Die deutlich veränderten Lichtverhältnisse und das eine oder andere Hopfengetränk hatten nun Einfluss auf die Qualität der Schläge. Am Ende war Christian Friedrich der verdiente Champion; im Vorjahr war er Siebter, 2018 Vierter und 2017 Fünfter geworden.

Die Top-Fünf der Stadtmeisterschaft 2020: 1. Christian Friedrich gesamt 64 Schläge (erste Runde 31/zweite Runde 33), 2. Jürgen Bohne 66 (29/37), 3. Klaus Thuilot 67 (31/36), 4. David Franke 71 (33/38), 5. Daniel Sandmeier 71 (29/42).

Eine Bildergalerie vom Turnier gibt es hier.





