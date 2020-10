vor 33 Min.

Ein neuer Schlossparkplatz für Reimlingen

Plus Der Gemeinderat beschließt, dass an mehreren Stellen im Ort richtige Parkplätze entstehen sollen. Doch es werden zusätzliche Kosten fällig.

Von Matthias Link

Vor dem Schloss in Reimlingen wird der Parkplatz neu gestaltet. Wo bislang nur eine Kiesfläche war, auf der die Autos ungeordnet parkten, sollen künftig ordentliche Parkplätze entstehen. Der Entwurf, den der Gemeinderat am Donnerstagabend mit zehn zu einer Stimme verabschiedet hat, sieht vor, dass 28 Parkplätze geschaffen werden. Die Anzahl der Parkplätze verändert sich gegenüber heute nicht wesentlich und auch die Anordnung der Parkplätze soll beibehalten werden. Zwei Stichstraßen vor dem Schloss, die sechs Meter breit und geteert sein werden, sollen in zwei Parktaschen führen.

In jeder Parktasche soll es zwei Reihen mit jeweils sieben Parkplätzen geben. Die Parkplätze selbst, mit einer Breite von 2,75 Meter, werden markiert und voraussichtlich gepflastert werden. „Die ganze Situation wird damit verbessert. Sie ist damit sicherer, sauber und ordentlicher“, sagt Bürgermeister Jürgen Leberle.

Bei Fußballspielen sei es in der Schlossstraße manchmal chaotisch, sagt der Reimlinger Bürgermeister

Im gleichen Zug soll ein Straßenabschnitt weiter oben in der Schlossstraße ausgebaut werden. Es handelt sich um einen circa 150 Meter langen bisherigen Kiesweg. Auch dort sollen ordentliche, umfasste Parkplätze angelegt werden. Am Wochenende bei Fußballspielen würde dort oftmals etwas chaotisch geparkt, wie Leberle sagt. Dies soll mit den neuen Parkplätzen besser werden.

Die Kosten für dieses Gesamtpaket (Schlossparkplatz plus Straßenausbau), durch das die Situation am Schloss „wesentlich verbessert“ werde, wie Leberle sagt, lägen schätzungsweise zwischen 350.000 und 400.000 Euro. Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach bezuschusst das Vorhaben als Dorferneuerungsmaßnahme mit 50 Prozent.

Zu den Gesamtkosten sagt Ingenieur Friedrich Eckmeier vom Ingenieurbüro Eckmeier & Geyer auf Nachfrage, dass rund 170.000 Euro für den Ausbau der Kiesstraße zum Sportplatz sowie für den Asphalt der Parktaschen angesetzt seien. Die Parkplätze kosteten darüber hinaus noch 200.000 Euro, da neben dem Schottern und Pflastern der Parkplätze der Boden auf der gesamten Parkfläche zuvor ausgehoben werden müsse, Entwässerungs- und Stromleitungen verlegt werden müssten und der Straßenaufbau mit der Tragschicht erfolgen müsse.

Ursprünglich hatte der Gemeinderat eine andere Idee

Der Entwurf für den Parkplatz entstand in Absprache mit dem Amt für Ländliche Entwicklung. Ursprünglich hatte der Gemeinderat eine andere Lösung bevorzugt. Statt der Parktaschen mit den Stichstraßen hätte es eine U-förmige Rundumfahrung der Parkplätze geben sollen. Friedrich Eckmeier vom Ingenieurbüro Eckmeier & Geyer hatte dazu in der Gemeinderatssitzung einen überarbeiteten Entwurf vorgestellt, der ebenfalls zur Abstimmung stand.

Nach Einschätzung des Bürgermeisters wäre für diese Variante jedoch eine staatliche Förderung durch das Amt unwahrscheinlich gewesen, da die Flächenversiegelung deutlich umfangreicher und eine Verbesserung der Situation fraglich gewesen wäre. Außerdem müsse der Baumbestand erhalten bleiben. Die Gemeinde könne kaum auf die staatliche Förderung verzichten, führte Leberle als wichtiges finanzielles Argument für die nun gemeinsam getroffene Entscheidung im Gremium an.

