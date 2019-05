vor 17 Min.

Ein weiterer Schritt in Richtung Hesselbergbahn

Ausschuss im Kreistag spricht sich für die Wiederbelebung aus. Eine neue Fahrgastprognose wird erstellt.

Von Thomas Hilgendorf

In Franken knallten bereits die Sektkorken. Vor einigen Tagen meldeten Medien dort nämlich bereits: „Durchbruch – Hesselbergbahn in Franken wird reaktiviert“. Ab 2024 soll die Eisenbahn demnach zumindest wieder zwischen Wassertrüdingen und Gunzenhausen rollen. Wie das Vorhaben „Reaktivierung der Hesselbergbahn“ aber weiter südlich, in Richtung Ries aussehen könnte, erscheint derweil noch ziemlich unklar.

Die Mitglieder des Verkehrsausschusses des Kreistages haben allerdings am Dienstag in Donauwörth eine weitere Weiche hin zur Wiederbelebung gestellt. Und: Am kommenden Freitag können die Kreispolitiker zumindest einmal Probefahren – bei einer Sonderfahrt auf der alten und vielleicht auch wieder neuen Bahntrasse.

Seit Jahren ist es ein gesetztes Ziel zahlreicher Bahnfreunde im Ries: Die Strecke Nördlingen – Wassertrüdingen – Gunzenhausen soll reaktiviert werden. Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Technologie des Kreistages hat jetzt beschlossen, dass das Vorhaben grundsätzlich weiterverfolgt werden soll. Kritische Stimmen in den Fraktionen gab es am Dienstag in Donauwörth nicht mehr. „Der Landkreis Donau-Ries steht einer Reaktivierung von Schienenstrecken grundsätzlich positiv gegenüber“ lautet der resümierende Satz.

Eine neue Fahrgastprognose wird erstellt

Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) wird nun, nach einem einstimmigen Beschluss des Ausschusses, gebeten, für den Landkreis eine erneute Fahrgastprognose für die genannte Strecke zu erstellen.

Zuletzt hatte Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer (Grüne) Landrat Stefan Rößle eine Studie übergeben, welche die Wiederaufnahme des Streckenabschnittes unterstützen könnte. Laut der sogenannten „Christmann-Studie“ könnte eine Erhöhung der Fahrgastzahlen durch Anhebung der Streckengeschwindigkeit und dadurch gewonnene neue Haltestellen erreicht werden – zum Beispiel in Nördlingen-Langenwiesen und Hainsfarth (wir berichteten). 1000 Fahrgäste müssten täglich für die Strecke prognostiziert werden können, damit der Freistaat Leistungen für den Schienenverkehr bestellt. Zuletzt waren für die Hesselbergbahn-Trasse aber nur 960 errechnet worden.

Neues Gutachten der VGN

Ein neues Gutachten der VGN, welches jene Christmann-Studie berücksichtigen soll, wird jetzt vom Landkreis Donau-Ries in Auftrag gegeben.

Zudem soll auf Initiative von Regina Thum-Ziegler (Frauenliste) und der Grün-Sozialen-Fraktion in Kürze eine Petition gestartet werden, in die sich Unterstützer des Vorhabens „Hesselbergbahn“ eintragen lassen können.

Themen Folgen