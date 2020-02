11:35 Uhr

Einbrecher haben es im Ries wieder auf Jugendbude abgesehen

In zwei Fällen dringt ein unbekannter Täter in Nördlingen und Aufhausen in Gartenhäuser und eine Jugendbude ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gleich mehrere Einbrüche haben sich im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch in Nördlingen ereignet. In einem Fall berichtet die Polizei von einem Unbekannten, der am Mittwochmorgen die Eingangstüre zur Jugendbude in der Straße Am Salzberg 4 in Aufhausen aufbrach. Dort entwendete der Täter eine Geldkassette samt Schlüssel und den Inhalt von rund 300 Euro Bargeld.

Ein weiterer Fall gibt der Polizei Rätsel auf

Ein weiterer Fall: Ein unbekannter Einbrecher ist in zwei Garten-Parzellen in Nördlingen eingedrungen. Laut den Ermittlern ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstag, 10.30 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, in der Gartenanlage zwischen der Kornlach und dem Nähermemminger Weg. Der Täter soll die Türen der Parzellen aufgehebelt und die Schränke nach Wertsachen durchsucht haben.

Der Einbrecher konnte kein Diebesgut finden, jedoch richtete er einen Sachschaden von jeweils mehreren Hundert Euro an. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. RN

Lesen Sie hierzu auch:

Themen folgen