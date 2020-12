vor 33 Min.

Einbrecher scheitert an Haustüre in Bopfingen

Ein unbekannter Täter versucht vergeblich, in ein Haus in Bopfingen einzudringen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Am Samstag hat ein Einbrecher vergeblich versucht, in ein Haus an der Bopfinger Kastellstraße einzudringen. Wie die Polizei berichtet, hielt die Eingangstüre den Hebelversuchen des Täters stand. Hinweise auf den Einbrecher beziehungsweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen. PM

