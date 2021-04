Einbrecher steigt durch das Fenster einer Gaststätte in Nördlingen ein

Ein unbekannter Täter verschafft sich durch ein Fenster Zutritt in eine Gaststätte in Nördlingen. Er entwendet unter anderem Getränke. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter ist in eine Gasstätte in Nördlingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Mittwochvormittag in die Gaststätte „Nachtschwärmer“ in der Ankergasse eingedrungen. Der Täter schlug mit einem Pflasterstein ein Fenster auf der Nord-/Ostseite des Gebäudes ein und verschaffte sich so Zugang.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbrecher in Nördlingen

Es wurde eine Stereoanlage, eine Lampe und Getränke im Wert von rund 70 Euro entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

