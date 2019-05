vor 6 Min.

Einbruch Stift: Dachdecker verurteilt

In Augsburg ist ein 57-jähriger Niederländer zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Er war unter anderem in das Nördlinger Krankenhaus eingebrochen.

Augsburger Amtsgericht schickt 57-jährigen Niederländer für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Angeklagte wies bis zuletzt die Schuld von sich und kritisierte die Ermittlungen

Von Michael Siegel

Nach vier Verhandlungstagen stand für das Gericht fest: Ein 57-jähriger Dachdecker aus den Niederlanden ist in die Krankenhäuser von Nördlingen, Neuwied (Rheinland-Pfalz) und Gießen (Hessen) eingebrochen, um dort Diebstähle zu begehen. Das Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts verurteilte den Angeklagten wegen dreier Fälle des schweren Diebstahls und der Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten.

Bis zuletzt hatte der Angeklagte versucht, die Schuld von sich zu weisen. In einem elfseitigen Brief, den Richterin Susanne Scheiwiller verlas, setzte er sich am vierten Verhandlungstag vor allem mit der Ermittlungsarbeit eines Polizeibeamten aus Nördlingen auseinander. Der Polizist (58) hatte am ersten Verhandlungstag als Zeuge ausgesagt. Ihm warf der Angeklagte vor, nicht korrekt ermittelt zu haben. Von Anfang an hätte der Polizist nur Spuren überprüft, die nur ihn, den Angeklagten, belasten würden. Anderen Hinweisen sei nicht nachgegangen worden oder diese seien beiseite gewischt worden. „Kafkaeske Ermittlungen“, so das Fazit des Dachdeckers.

Wie berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft dem 57-Jährigen vor, er sei zwischen Juni und August 2016 in drei Krankenhäuser eingebrochen. Dort habe er Tresore und Geldkassetten aufgebrochen oder mit an den Tatorten gefundenen Schneidwerkzeugen aufgeschnitten. An allen drei Tatorten seien an Werkzeugen und einem Zigarettenfilter DNA-Spuren des Angeklagten festgestellt worden. Mit diesen Vorwürfen hatte sich das Gericht an den vorangegangenen drei Verhandlungstagen anhand von Zeugenaussagen, DNA-Gutachten und Aktennotizen auseinandergesetzt.

Ein Blick in die Führungszeugnisse des Angeklagten ergab in Deutschland keine Eintragungen. In den Niederlanden hat er 45, die aber nicht mit den Deutschen verglichen werden könnten, sagte die Richterin. Vor seiner Auslieferung in deutsche Untersuchungshaft saß der Angeklagte in seiner Heimat ebenfalls im Gefängnis. Er verbüßte dort eine Art Beugehaft, weil er wegen eines beruflich mitverschuldeten Schadens zu Ersatz von über 180000 Euro verurteilt worden war, die er aber nicht bezahlen könne, so seine Anwältin.

Für Staatsanwältin Birgit Milzarek stand die Schuld des Angeklagten in ihrem Plädoyer fest. Hauptsächlich belastend seien die DNA-Spuren. Dass diese an den drei Tatorten gefunden wurden, sei weder ein Zufall, noch seien diese Spuren vom unbekannten Dritten gelegt worden. Auch dass ein Polizeiermittler aus Neuwied den Angeklagten auf dem relativ unscharfen Video einer Überwachungskamera erkannte, ohne damals um die Tatzusammenhänge zu wissen, belaste ihn. Die Staatsanwältin bildete für die drei Einzelfälle eine Gesamtfreiheitsstrafe und forderte, den Angeklagten zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis zu verurteilen. Den Diebstahlschaden bezifferte Milzarek auf 2250 Euro, für die sie Wertersatz vom Angeklagten forderte. Nicht eindeutig zu klären sei gewesen, ob der Angeklagte wegen eines verschwundenen Generalschlüssels für den nötigen Austausch der Schließanlage des Nördlinger Krankenhauses verantwortlich sei. Dadurch hätte die Schadenshöhe auf bis zu 80000 Euro steigen können.

Ganz anders sah dies Ricarda Lang, die Verteidigerin des Angeklagten. Sie forderte unmissverständlich einen Freispruch für ihn, da er unschuldig sei. Lang kritisierte die Arbeit der Ermittlungsbehörden, die immer wieder lückenhaft oder unkorrekt gewesen sei, vor allem in Nördlingen. Schon der Umstand, dass ein einzelner Polizist der Inspektion und nicht ein Team der Kriminalpolizei ermittelt habe, sei verwunderlich. Dass über die Befragung von möglichen Zeugen keinerlei Dokumentation in den Akten zu finden sei, dürfe nicht sein.

Im Falle Nördlingens verwies die Anwältin auf das Alibi des Angeklagten, der zum in den Unterlagen genannten Tatzeitraum vom 11. auf den 12. August 2016 in einem Lokal an der deutsch-niederländischen Grenze unzweifelhaft ein geschäftliches Treffen mit zwei weiteren Personen gehabt habe. Im Falle Gießen habe der Zigarettenfilter, an dem die DNA des Angeklagten gefunden worden war, beispielsweise in der Sohle des Schuhs eines Dritten eingeschleppt worden sein können. Im Falle Neuwied scheine die Spurenlage zunächst plausibler, aber auch hier könne nicht eindeutig ihr Mandant als der Einbrecher und Dieb belastet werden.

Für das Schöffengericht von Richterin Susanne Scheiwiller war hingegen klar: Der Angeklagte ist der Täter. Dass seine DNA in derart engem zeitlichem Zusammenhang in drei Krankenhäusern gefunden wird, sei weder Zufall noch Ergebnis einer Verschwörung gegen den Angeklagten. Es seien vielmehr klare Indizien für seine Täterschaft. Als solche Indizien wertete das Gericht auch die weiteren Hinweise wie jenes Video aus Neuwied oder die immer gleiche Arbeitsweise. Dass der Mann für die Tatnacht in Nördlingen ein Alibi geltend machte, anerkannte das Gericht.

Die Auflösung: Bereits zur Mittagszeit des 11. August, als der Dachdecker wegen einer von ihm beschriebenen Autopanne im Technikbereich des Nördlinger Krankenhauses nach Hilfe suchte, habe er dort den Tresor aufflexen können. Er habe sich ja zuvor davon überzeugt, dass niemand in der Nähe war, der ihn beobachten könne. Anschließend habe er in knapp sechs Stunden zu dem Treffen nach Nordrhein-Westfalen fahren können.

Das Gericht bildete für die drei Einzeltaten eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Zudem wurde Wertersatz von 2250 Euro angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Themen Folgen