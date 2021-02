09:47 Uhr

Einbruchsversuch in Dornstadt

In Dornstadt versucht ein Unbekannter, sich Zugang zu einem Haus zu verschaffen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Dornstadt ist es am Freitag zu einem Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus gekommen. Laut Polizeiangaben wurde zwischen 17 und 18.30 Uhr durch einen Unbekannten versucht, eine Balkontür des Hauses aufzubrechen. Der Täter wurde eventuell bei seiner Tat gestört, der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

