11:25 Uhr

Einbruchversuch in Nördlinger Gastwirtschaft scheitert

Einbrecher haben versucht, durch eine Nebeneingangstür in eine Gaststätte in Nördlingen zu gelangen.

Einen versuchten Einbruch hat es in eine Gastwirtschaft in der Nördlinger Ankergasse gegeben. Wie die Polizei berichtet, geschah der Einbruchversuch in der Zeit zwischen dem 15. und 24. März. Dabei sollen ein oder mehrere unbekannte Täter versucht haben, eine Nebeneingangstür zur Gastwirtschaft aufzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

