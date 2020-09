12:00 Uhr

Eine Ausweichstraße in Reimlingen wird selber zur Baustelle

Plus In Reimlingen wird in der Schmähinger Straße und der Hauptstraße gleichzeitig gebaut. Was das für die Anwohner und auswärtige Besucher bedeutet und wann die Straßen wieder befahrbar sein sollen.

Von Ronald Hummel

Im Oberdorf muss man gerade genau wissen, wie man ins Siedlungsgebiet südlich der Hauptstraße kommt – eine Frau mit Autokennzeichen von außerhalb des Landkreises weiß es nicht, hält bei der großen Kurve an und ruft jemandem an, der ihr den Weg weisen soll. Der Grund ist, dass derzeit der südöstliche Teil der Hauptstraße auf 600 Metern Länge eine Baustelle ist und seit Anfang August auch die Kanalsanierung der einmündenden Schmähinger Straße, die als Ausweichroute zur ersten Baustelle diente. Die Kanalarbeiten an insgesamt sieben Straßen im Dorf laufen schon seit Jahren; die Schmähinger Straße ist die letzte und muss heuer noch fertig werden, sollen die Fördergelder noch in diesem Jahr fließen.

Im Gesamtkonzept des Kanal-Großauftrages sei es laut Bürgermeister Jürgen Leberle langfristig nicht unbedingt absehbar gewesen, dass der Förderbescheid der Regierung von Schwaben für den Ausbau der südlichen Hauptstraße im Januar diesen Jahres kam, was als Startschuss für die Ausschreibungen galt. Die Kanalisation an diesem Teil der Hauptstraße hatte man schon im vergangenen Jahr gebaut und dann mit einem provisorischen Belag versehen. Im Juli begann der umfassende Straßenausbau mit komplettem Unterbau und neuem Gehweg bis hin zur Südenstraße sowie neuer Straßenbeleuchtung, die ebenfalls ausgeweitet werden soll. Die Unterbau-Arbeiten sind in der letzten Phase, ab nächster Woche werden Stromleitungen und Leerrohre für Breitbandkabel verlegt. Die Leitungen von Rieswasser sind schon im Boden.

Bis Mitte November soll die Reimlinger Hauptstraße wieder befahrbar sein

Ab Mitte September beginnt dann der Endausbau der Straße mit Kanalanschlüssen, Senkkästen, Gehweg- und Straßenbegrenzungen und Belag. Die Kosten sind im Haushalt mit 700 000 Euro aufgeführt, zu rechnen sei mit rund 240 000 Euro an Zuschüssen, so Bürgermeister Leberle. Bis spätestens Mitte November soll die Straße dann befahrbar sein.

Laut Leberle können nach wie vor alle Anwohner des betroffenen Baugebietes immer bis zu ihren Grundstücken fahren, wenn auch teilweise über Baustellengebiet. Ein Mitarbeiter der Straßenbaufirma bestätigt, dass die Koordinierung der Zufahrtsmöglichkeiten mit der Gemeinde hervorragend geklappt hätte – mindestens eine der möglichen Zufahrten über Bergstraße, Südenstraße, Direktverbindung zur Umgehungsstraße oder Schmähinger Straße sei immer erreichbar gewesen. Die Gemeinde hielt immer über Homepage und Gemeindeboten auf dem Laufenden, wenn man auch gelegentlich angesichts schneller Änderungen der Lage das richtige Schlupfloch habe suchen müssen.

Zufahrtssituation in Reimlingen wird noch einige Wochen andauern

Eine Anwohnerin der Südenstraße bestätigt, dass sie immer zu ihrem Haus kam, wenn man auch hin und wieder wegen Bautätigkeiten wie dem Entladen eines Lasters warten musste oder kurzfristig über ein Stück Wiese geleitet wurde. „Die Baustellen-Überschneidung mit der für die Anwohner schwierigeren Zufahrts-Situation wird einige Wochen dauern“, so der Bürgermeister, „das ist im Vergleich zu den Zeitdimensionen an Baustellen in anderen Orten noch erträglich.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen