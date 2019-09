vor 24 Min.

Eine Bauerntorte für Markus Söder

Ministerpräsident Markus Söder kam am Sonntag zum Historischen Stadtmauerfest nach Nördlingen und nahm am Umzug teil.

Stadtmauerfest Der Ministerpräsident kommt am Sonntag zum Fest

Markus Söder wollte die Rieser Bauerntorte probieren, die ihm Oberbürgermeister Hermann Faul überreicht hatte. Ein Messer zum Anschneiden? Kein Problem für Faul. Der zog ein kleines Taschenmesser aus seinem Gewand.

Bevor dem Ministerpräsidenten die Spezialität überreicht wurde, fuhr er zunächst mit der Kutsche, gelenkt von einem Polizeikommissar, im ersten Drittel des Umzugs durch die Straßen der Stadt. Gegen Viertel vor zwei nahm er dann auf der Tribüne Platz und beobachtete von dort das Treiben der vielen Gruppen. Stadtarchivar Wilfried Sponsel bezog den Schirmherrn gelegentlich in seine Moderation ein: „Vielleicht ist das interessant für Sie, Herr Söder.“ Sponsel erzählte von Ludwig dem Bayern, der der Stadt Nördlingen befahl, eine neue Stadtmauer zu errichten. Finanziert durch eine Getränkesteuer.

Nach dem Umzug richtete Söder einige Worte an das Publikum auf dem Marktplatz: „Ich finde, es war ein großartiges Fest.“ Er habe einen Rundgang durch die Stadt gemacht: „Ich gratuliere Ihnen zu diesem historischen Fest.“ Das ehrenamtliche Engagement mache einen solchen Tag erst zu einem prächtigen Tag. „Hauptamtliche sind wichtig, aber ohne Ehrenamtliche wäre Bayern nicht dort, wo es heute ist.“ Söder betonte mehrfach, wie schön Bayern sei und führte dafür einige Gründe an: „Das liegt auch an einem Bekenntnis zur Heimat, zum Brauchtum, zur Tradition, auch Religion. Das alles macht die bayerische Lebensqualität aus. Deswegen danke ich Ihnen und, das kann man heute einmal sagen: Heute ist nicht München die Hauptstadt von Bayern, sondern Nördlingen.“

Im Anschluss trug sich Markus Söder noch ins Goldene Buch der Stadt ein. Das Fazit zur Torte: „Schmeckt super.“

