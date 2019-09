vor 34 Min.

Eine Fahrzeugschau für Hund und Katz’

Auch die vierte Auflage von "Classic Cars and Bikes for Animals" zugunsten des Tierheims ist ein voller Erfolg.

Von Robert Milde

Was hat das Nördlinger Tierheim mit Oldtimer-Fahrzeugen zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel, und doch haben die Mitarbeiter am Wochenende bereits zum vierten Mal das Treffen „Classic Cars and Bikes for Animals“ auf der Kaiserwiese organisiert.

Mit großem Erfolg: „Ich freu mich sehr zu sehen, wie unser Treffen jedes Jahr an Beliebtheit dazugewinnt und jedes Jahr noch mehr Leute auf die Kaiserwiese kommen, um unser Nördlinger Tierheim zu unterstützen“, meinte Tierheimleiterin Manuela Kaußen und dankte vor allem den vielen ehrenamtlichen Helfern und den Sponsoren für die Unterstützung. Der gesamte Reinerlös kommt dem Nördlinger Tierheim zugute.

Die vierte Auflage von "Classic Cars and Bikes" in Nördlingen war ein voller Erfolg. Bild: Richard Lechner

Dutzende prächtig herausgeputzter Fahrzeuge, darunter viele eindrucksvolle US-Cars und auch zahlreiche Oldtimer-Motorräder, waren schon am späten Vormittag auf dem abgesperrten Gelände zu bewundern. Dazu gab es eine Händlermeile, Streetfood-Trucks, einen Wettbewerb auf der großen Carrera-Modellbahn und jede Menge Programm in der Ankerhalle. Vor allem wurde viel getanzt – oft auch in Linedance-Formation – zur passenden Musik der beiden abwechselnd spielenden Bands „Boogie Tones“ und „Christl and the Session Club“.

"Classic Cars and Bikes": Tanzvorführungen und amerikanische Sportarten

Tanzvorführungen zeigten die „Country Twisters“ aus Heidenheim, die „Shelter Diamonds“ aus Nördlingen, die „Bavarian Stompers“ aus Augsburg, „The Doogies“ aus Nürnberg und der Rock’n’Roll-Club Neuler Schwenningen. Zu den vielen US-Cars passte auch die amerikanischste aller Sportarten: Nördlingens Bundesliga-Basketballerinnen, die Xcyde Angels, waren mit Kapitänin Laura Geiselsöder, US-Centerin Danielle McCray, Trainer Tony Imreh und dem Sportlichen Leiter Kurt Wittmann auf der Bühne und plauderten über die bevorstehende neue Saison.

Angesichts der positiven Resonanz kann es keinen Zweifel an der fünften Auflage des Treffens im kommenden Jahr geben. Manuela Kaußen: „Für uns war es ein voller Erfolg und auch von den Besuchern hören wir nur Lob.“ Das Tierheim freue sich „tierisch“ auf das nächste Treffen 2020.

Themen Folgen