vor 21 Min.

Eine Marionette der Mächtigen

Mit „Mr. President First“ wird eine treffliche Polit-Satire im Klösterle aufgeführt. Ein erfolgreicher Fernsehmoderator will Präsident werden. Wird dabei auch die Realität widergespiegelt?

Von Toni Kutscherauer

Wer hat denn nun die Macht in einem demokratischen Staat? Die gewählten Politiker oder das Volk, das eben diese auserkoren hat? Oder sind es eher doch die milliardenschweren Lobbyisten und gut vernetzten Strippenzieher im Hintergrund, die politische Entscheidungen in Richtung eigener Interessen zu lenken versuchen? Mit dieser Frage setzt sich die Polit-Satire „Mr. President First“ auseinander, die zum Auftakt der diesjährigen Theatersaison im Nördlinger Stadtsaal Klösterle zur Aufführung kam.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der erfolgreiche und selbstgefällige New Yorker Fernsehmoderator Edward (Max Volkert Martens), der in seiner Late-Night-Show mit populistischen Thesen zu den Themen Waffenbesitz, Einwanderung und Klimawandel bei seinen Fans punktet. Seine kritische Lebenspartnerin, die Politologin Emily (Katharina Püttner), sieht dabei jedoch „die Grenzen zwischen Politik und Trash“ in Auflösung.

Edwards Popularität weckt wiederum das Interesse des reaktionären Milliardärs Craig (Lutz Bembenneck), der mit seiner erzkonservativen Partei „Für Amerika“ den „liberalen politischen Sumpf austrocknen“ will. Zusammen mit seiner gerissenen Referentin Olivia (Angelika Auer) guckt er sich Edward als Präsidentschaftskandidaten aus: „Wir brauchen ihr Gesicht!“ Dieser fühlt sich zunächst geschmeichelt und genießt das süße Gift, merkt jedoch bald, dass er nur ein Spielball der wirklich Mächtigen („unsere Marionette“) ist. Doch ist er bereits zu tief in der Maschinerie verstrickt, ein Zurück gibt es nicht mehr. Zudem trennt sich Emily von ihm und der hartnäckige Journalist Peter (Dirk Hermann) ist ihm auf den Fersen.

Autor und Regisseur Stefan Zimmermann hat „Mr. President First“ für das Münchner a.gon-Theater inszeniert und legt Wert darauf, dass dies „kein Stück über Donald Trump“ ist. Tatsächlich wird der umstrittene US-Präsident mit keiner Silbe erwähnt, dennoch ist die spannende Mischung aus Komödie, Satire, Polit-Thriller, Groteske und Love-Story deutlich vom realen Zeitgeschehen inspiriert. So wird etwa das gesamte perfide Instrumentarium vorgeführt, wie politische Gegner diskreditiert („kaltgestellt“) werden können: Umfragen werden manipuliert, Profile frisiert und „unanständige Biografien“ lanciert. Natürlich ist dies alles satirisch überzeichnet, trotzdem sind die Botschaften in Zeiten von Social Media eindeutig: „Meinungshoheit“ schlägt Wahrheit, „Fake News“ und „Alternative Fakten“ übertrumpfen objektive Tatsachen („Wir machen die Nachrichten“).

Dass „Mr. President First“ den 250 Besuchern im Klösterle einen ebenso vergnüglichen wie nachdenklichen Theaterabend bereitet, ist nicht zuletzt dem stark aufspielenden Ensemble zu verdanken. Herausragend dabei Max Volkert Martens, der Edwards mehrere Oktaven umspannenden Gefühlskanon herrlich authentisch darbietet, und Lutz Bembenneck als gewissenloser und cholerischer Waffennarr Craig, der nur für seine Kanarienvögel und seinen Colt Empathie empfindet.

In den Frauenrollen überzeugt vor allem Katharina Püttner, die ihre Emily sogar im Haifischbecken des Polit-Betriebs Würde und Menschlichkeit bewahren lässt. Auch Barbara Auer, die ihrer skrupellosen mit allen Wassern gewaschenen Olivia stets ein Augenzwinkern verleiht, und Lesley Jennifer Higl, unter anderem als schrille TV-Moderatorin, haben prägende Auftritte.

Der Schlussakkord der Aufführung, als der geläuterte Edward seine Kandidatur zurückzieht und dafür „Mut, Toleranz, Offenheit und Respekt“ einfordert, darf wohl als Wunschdenken verbucht werden - nicht mehr als eine schöne Utopie. Die Zuschauer zeigen sich höchst angetan von dem trefflichen und kurzweiligen Polit-Spektakel und feiern die Darsteller mit einer Vielzahl von Vorhängen und minutenlangem Applaus.

