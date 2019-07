vor 57 Min.

Eine Maschine, die Samen einsammelt

In Maihingen werden neue Blühflächen angelegt. Zum Einsatz kommt neue Technik

Der Landschaftspflegeverband Donau-Ries wertet in den nächsten zwei Jahren in Kooperation mit der Gemeinde Maihingen mehrere Flächen der Kommune zu artenreichen Lebensräumen für Insekten auf. Die Zahlen von Schmetterlingen, Wildbienen, Heuschrecken und Käfern nehme in unserer Kulturlandschaft rapide ab, teilt der Verband in einer Pressemitteilung mit. Mit der Initiative „Natürlich Bayern – insektenreiche Lebensräume“ des Deutschen Verbands für Landschaftspflege solle diesem Trend Einhalt geboten werden.

Zusammen mit den bayerischen Landschaftspflegeverbänden werden im Zuge der Initiative Maßnahmen zur Schaffung von insektenreichen Lebensräumen in den bayerischen Kommunen umgesetzt. Gemeinsam mit der Gemeinde Maihingen ist auch der Landschaftspflegeverband Donau-Ries mit seinem Projekt „Donauriesig säen – Mit heimischem Saatgut Artenvielfalt erhalten“ beteiligt. Auf kommunalen Flächen in der Maihinger und Utzwinger Flur werden in den kommenden zwei Jahren mit Unterstützung von Bauhof und ortsansässigen Landwirten neue blühende Flächen angelegt.

Das Besondere daran, so heißt es in der Pressemitteilung weiter: Es werde dazu gebietseigenes, selbst gewonnenes Saatgut verwendet. Ein Teil dieses Saatguts werde derzeit durch einen eBeetle, ein spezielles Samensammelgerät, von artenreichen Spenderflächen gewonnen. Dabei handle es sich um extensiv bewirtschaftete Wiesen, die eine hohe Vielfalt an verschiedenen heimischen Pflanzen aufwiesen. Zur Verfügung gestellt werden diese Flächen von Landwirten, die ihre Wiesen überwiegend zur Heugewinnung nutzten und keinen Dünger verwendeten. Das gewonnene Samenmaterial werde für eine Ansaat im Herbst aufbereitet.

Im nächsten Jahr soll laut der Mitteilung zusätzlich frisches Mahdgut einer samenreichen Spenderfläche auf einer Fläche der Gemeinde ausgebracht werden. Diese Mulchsaat biete Schutz vor Erosion und Austrocknung sowie optimale Bedingungen für die Entwicklung der Keimlinge. Beide Methoden seien zwar aufwendig, gewährleisten jedoch, dass nur heimische Arten, die an die regionalen Umweltbedingungen am besten angepasst sind, vermehrt werden. Dadurch werden Lebensräume nicht nur nachhaltig optimiert, sondern auch die heimische Insektenvielfalt gefördert. Damit die angelegten Flächen auch langfristig bestehen bleiben, wird die Gemeinde über die fachgerechte Pflege der artenreichen Wiesen vom Landschaftspflegeverband Donau-Ries beraten.

Die Initiative Natürlich Bayern wird vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert und ist Teil des Blühpakts Bayern. Am Projekt „Donauriesig säen“ können sich noch weitere Kommunen im Landkreis Donau-Ries beteiligen. Das Projekt hat eine Laufzeit bis April 2021. Für Rückfragen steht der Landschaftspflegeverband unter Telefon 09080/7250-373 oder per Mail unter schneller@lpv-don.de zur Verfügung. (pm)

