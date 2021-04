Eine Mess' wie einst in der Altstadt von Nördlingen?

Auch 2021 wird es kein Volksfest auf der Kaiserwiese geben. Was die Stadt stattdessen plant.

Nach 2020 wird es auch 2021 zur Nördlinger Mess‘ kein Volksfest auf der Kaiserwiese geben. Die aktuelle Pandemie-Lage lasse eine verlässliche Planung nicht zu, teilt die Stadt Nördlingen mit. Keine Alternative ist es aus Sicht von Oberbürgermeister David Wittner, die Mess' auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu verlegen: „Die Nördlinger Mess‘ beginnt traditionell zwei Wochenenden nach Pfingsten.“ Stattdessen laufen bereits die Vorbereitungen für ein alternatives Format an den Messtagen 5. bis 14. Juni 2021.

Vorbild: Mess' in der Altstadt von Nördlingen

„Bis zum Jahre 1963 hat die erstmals 1219 urkundlich erwähnte Mess´ unter freiem Himmel in der Altstadt stattgefunden. Das wollen wir uns zum Vorbild nehmen, sofern es das Infektionsgeschehen und die rechtliche Situation zulassen,“ erläutert Wittner. Hoffnung machten die jüngsten Aussagen von Aerosolforschern zur extrem geringen Ansteckungsgefahr an der frischen Luft, heißt es in der Pressemitteilung.

Vorstellen könne man sich, so Oberbürgermeister David Wittner, „beispielsweise eine erweiterte Außengastronomie auf öffentlichen Plätzen und Grünanlagen, einen Fierantenmarkt ähnlich dem Adventszauber im vergangenen Dezember oder auch kleinere Konzerte von Musikkapellen.“ Kreative Ideen seien jetzt gefragt. „Ich würde mich sehr freuen, wenn wir hierüber gemeinsam mit lokalen Gastronomen, Geschäftstreibenden, Vereinen und Fieranten ins Gespräch kommen“. Als Ansprechpartner fungiert Daniel Wizinger, Leiter des Sachgebiets Tourismus und Veranstaltungen.

Festliche Beflaggung in der Altstadt von Nördlingen

Bereits sicher ist in jedem Fall, dass zwischen dem 5. und 14. Juni 2021 die festliche Beflaggung in der Stadt angebracht wird. Auch die Bewohner der Stadt sollen aufgerufen werden, ihre Häuser an diesen zehn Tagen mit Flaggen und Schmuck herzurichten, um auch in schwierigen Zeiten gemeinschaftlich ein Zeichen zu setzen für den Zusammenhalt in der Stadt. (pm)

