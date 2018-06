vor 57 Min.

Eine Premiere mit örtlicher Konkurrenz

Der Pfarrer hütet das Beichtgemeimnis auch vor den Nonnen: In Kirchheim am Ries fand am Wochenende die Premiere des Freilichttheaters „Das Erbe der Äbtissin“ statt.

Die erste Vorstellung von „Das Erbe der Äbtissin“ mag nicht so recht zünden. Vielleicht lag das am Fußball-Krimi, der nicht weit vom Klostergarten stattfand.

Von Peter Urban

Vielleicht lag es an der lautstarken Konkurrenz. Nur etwa 150 Meter von der Premierenbühne im Kirchheimer Klostergarten entfernt, fand ein Relegations-Fußballspiel statt und ging just zu dem Zeitpunkt in die Verlängerung, als Bürgermeister Willy Feige die diesjährige Freilichttheater-Saison mit dem Stück „Das Erbe der Äbtissin“ eröffnete. Er erinnerte daran, dass der Klostergarten bereits zum sechsten Mal zum Schauplatz einer Komödie aus der Feder des Kirchheimers Martin Bernhard sei. Auch dieses Jahr hat der Autor versucht, Historisches humorvoll in eine spannende Geschichte rund um Kirchheims Wahrzeichen, das ehemalige Zisterzienserinnenkloster und dessen letzte Äbtissin Maria Violantia Hierl, zu packen. Man muss es leider so sagen. Es gelang nur bedingt.

Das Premierenpublikum im nicht ganz ausverkauften Garten hatte sowohl mit den lautstarken Fußballfans als auch mit der leider sehr schleppenden Handlung zu kämpfen. Drehbuchautor und Spielleiter Martin Bernhard hat sich und seiner eingespielten Laienspielgruppe keinen Gefallen damit getan, allzu viele Akteure in eine dafür zu dünne Handlung zu packen. So dauerte es fast bis zur Pause, bis dem Publikum alle Charaktere halbwegs vorgestellt waren und die angekündigte Kriminalkomödie Fahrt aufnahm. Dann griffen auch die Running Gags von der ewig hungrigen Schwester Anna über den tumben Büttel Franz oder den immer überforderten Gendarm Bernhard.

Die Schauspieler legten sich redlich ins Zeug, doch ihre Figuren waren einfach zu holzschnittartig angelegt: der Pfarrer muss schon vor der Pause gefühlt 30-mal „Beichtgeheimnis“ ausrufen, um klarzumachen, dass er den Verbleib des Schatzes nicht preisgeben will. Oder der Bader, der zwar immer helfend zur Stelle ist, aber seine Hand zur Bezahlung jedes Mal vergeblich aufhält. Der Nachtwächter, der wiederholt einen weiteren (Bühnen-)Tag beschließt, aber nicht wirklich mit dem Stück selbst zu tun hat.

Schade um dieses wirklich gut gedachte Gemeinschaftsprojekt der Gesamtgemeinde. Der Bauhof um den Kulissenbauer Thomas König hatte eine imposante dreiteilige Bühne in den Klosterhof gezaubert, die Tribünen und die Technik waren perfekt organisiert. Auch die zahlreichen Helfer der Vereine kümmerten sich vom Parkplatzdienst bis zur Bewirtung um einen reibungslosen Ablauf. Aber für wirkliche Spannung und das, was Freilichttheater ausmacht, witzige Dialoge, Slapstick, Lacher und einen unbeschwerten Theaterabend, konnten sie nicht sorgen.

Erst nach der Pause bekam das Stück etwas mehr Schwung, aber selbst drei Bühnentote, eine Entführung, eine unglückliche Liebesgeschichte oder ein Raubmord konnten dem Krimi-Komödien-Abend nicht geben, was er für den immensen Aufwand verdient hätte. Die Gesangseinlagen der Pfarrersschwester sorgten für den akustischen und die Heuernte der Dorfburschen mit echtem Heuwagen für den optischen Höhepunkt. Zum Schluss geht alles ganz schnell, der Schatz wird gefunden, der Mörder gefasst und die unglücklich Liebende zieht mit dem Großteil des Erbes von dannen. Der Applaus zum Schluss war sehr verhalten, fast schien es, als hätten die Schauspieler nicht mehr erwartet.

Wie man es mit gleichem Aufwand besser machen könnte, bewies das Kinderstück am folgenden Tag. Der Bericht zu diesem Stück folgt.

