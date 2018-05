vor 33 Min.

Eine Reise zu den letzten Juden Osteuropas

Journalisten stellen in Hainsfarth ihr neues Buch vor. Dabei geht es um das Leben von Juden nach 1945

Von Ernst Mayer

Die Synagoge Hainsfarth ist der Ort, an dem nicht nur an die toten Opfer der Naziherrschaft erinnert werden soll, sondern auch an die, die schreckliche Bedrohungen überstanden haben. In diesem Sinne reisten nach mehr als 75 Jahren nach Beginn des Holocaust die zwei Journalisten Eva Gruberová und Helmut Zeller an Orte, die vor dem Zweiten Weltkrieg Zentren des osteuropäischen Judentums waren. Sie wollten wissen, wie sich jüdisches Leben nach 1945 in sieben ehemals kommunistisch beherrschten Ländern in Osteuropa entwickelt hat und ob die Juden nach Kriegsende wieder in ihren Rechten anerkannt, ihr Eigentum zurückgegeben und die Täter zur Rechenschaft gezogen wurden. Sie forschten unter anderen in Krakau und Prag nach jüdischem Leben. Sie sprachen mit den letzten Überlebenden, mit Rabbinern, Gemeindevertretern, jüdischen Intellektuellen, Museumsgründern, Friedhofswärtern und den Bewohnern von Altersheimen. Darüber schrieben sie ein Buch mit dem Titel „Eine Reise zu den letzten Juden Osteuropas“, das sie in der ehemaligen Synagoge mit dem Nördlinger Buchhändler Lehmann vorstellten.

Junge, selbstbewusste Juden sollen zwar noch an eine „Renaissance des Judentums“ glauben, doch in das Europa des noch jungen 21. Jahrhunderts sei der Hass zurückgekehrt. In Osteuropa seien die rückkehrenden Juden vom Kriegsende ab unerwünscht gewesen, beraubt und zur Assimilation gezwungen worden. Wenige seien geblieben, und hätten ihre jüdische Herkunft verschwiegen. In der Hinsicht habe es auch nach der Auflösung der kommunistischen Systeme 1990 keine Besserung gegeben. In Krakau fühlen sich junge selbstbewusste Juden vom Judentum zwar durchaus angezogen. Alte Leute, wie der 84-jährige Immanuel Elbinger, würden aber nicht an ein künftiges jüdisches Leben glauben. Er habe viele Angriffe gegen Juden nach Kriegsende erlebt, als das kommunistische System rücksichtslos gegen diese vorgegangen war. Oft hätten ihnen Leute gegen Geld Unterschlupf gewährt, die sie, wenn sie keines mehr hatten, oft am liebsten totgeschlagen hätten. „Ein Jude darf sich nie in Sicherheit fühlen“, habe Elbinger gemeint.

In Karlsbad, Tschechien, lebten nach dem Krieg die letzten deutschsprachigen Juden. Sie wurden vertrieben oder mussten sich mit geringen Lebensmitteln zufriedengeben. 1948 wurde der Besitz verstaatlicht, 1953 war keine Ausreise mehr möglich. Der Staatsschutz ließ sie aber nicht mehr in Ruhe. Auch nach 1989 habe es keine Änderung in der Haltung gegenüber den Überlebenden gegeben.

In Odessa, Ukraine, war noch eine größere jüdische Gemeinde vorhanden. Der junge Rabbiner Refael Kruskal leitet dort ein jüdisches Kinderheim für Waisen und Kinder aus zerbrochenen Familien mit dem Namen „Tikwa“ (Hoffnung). „Ich will die Kinder nicht für die Stadt retten, sondern für die Welt“, sei Kruskals Motivation.

Eva Gruberová und Helmut Zeller wollten in dem bei C.H. Beck erschienenen Buch bewusst über lebende Juden schreiben, mit Geschichten aus einfachen Lebensumständen. Auf die Besucherfragen über die Zukunft der jüdischen Gemeinden reagierten die beiden Referenten Gruberová und Zeller eher skeptisch.