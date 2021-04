Eine Rheumatologin aus dem Ries arbeitet neu im Nördlinger Krankenhaus

Bisher war mit Dr. Peter Michaylov ein Facharzt in der Rheumatologischen Praxis am Nördlinger Stiftungskrankenhaus. Künftig praktiziert er mit einem bekannten Gesicht aus dem Ries.

Die Rheumatologische Praxis am Nördlinger Stiftungskrankenhaus besteht bereits seit dem Frühjahr 2018 und bietet ein vollständiges Spektrum für die Behandlung und Diagnostik rheumatologischer Erkrankungen. Sie wird als Filiale des „Sonnen-Gesundheitszentrums München“ betrieben, einer großen Gemeinschaftspraxis, die sich im Wesentlichen mit den Krankheitsbildern der Blutgerinnung, der Rheumatologie und der Transfusionsmedizin beschäftigt. Bisher war mit Dr. Peter Michaylov ein Facharzt vor Ort. Künftig praktiziert er mit einem bekannten Gesicht aus dem Ries.

Dr. Verena Kammerer ist die Neue am Stoffelsberg. Dr. Kammerer, die mit ihrem Mann und zwei Kindern in Alerheim lebt, hat ihr Medizinstudium in Regensburg und New Orleans (zwei Semester) absolviert. Ihre erste Arztstelle war in Würzburg, bevor sie 2012 an das Klinikum in Augsburg wechselte, wo sie sieben Jahre als Internistin und Rheumatologin gearbeitet hat.

Dr. Verena Kammerer aus Alerheim ist die Neue am Stoffelsberg. Foto: Bernd Schied

Der Ruf nach Nördlingen erreichte sie im vergangenen Jahr. Die Verantwortlichen des Sonnengesundheitszentrums wurden durch Professor Dr. Wolfgang Schramm, einem Mitglied des gKU-Verwaltungsrates, auf die Medizinerin aufmerksam. Da die Münchner ohnehin für ihre Dependance im Ries eine Verstärkung suchten und die „Chemie“ zwischen ihnen und Dr. Kammerer von Anfang an stimmte, wurden sich beide Parteien relativ schnell einig.

„Die ersten Wochen habe ich als sehr positiv empfunden“, betonte Dr. Kammerer im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Zusammenarbeit mit ihrem Kollegen Michaylov sei gut und vertrauensvoll. Die Praxis verfüge über ein großes Einzugsgebiet. Neben dem Landkreis Donau-Ries reiche dieses in den Ostalbkreis und weit nach Mittelfranken. Vor allem die Rheuma-Patienten aus der näheren Umgebung seien froh, zur Behandlung nicht mehr so weite Wege wie früher in Kauf nehmen zu müssen. Geplant ist laut Dr. Kammerer zudem, dass die Praxis auch im Rahmen von sogenannten „Konsilen“ das Stiftungskrankenhaus fachlich berät und unterstützt.

Jürgen Busse, Vorstandsvorsitzender des gemeinsamen Kommunalunternehmens, ist nach eigener Aussage froh und glücklich, dass es gelungen sei, die Rheumatologische Praxis am Stoffelsberg durch eine weitere Fachärztin aufzuwerten. Er gehe auch davon aus, dass die Fallzahlen weiter steigen würden, zumal es einen zunehmenden Bedarf an rheumatologischen Behandlungen gebe. Darüber hinaus bedeute das zusätzliche Angebot eine Aufwertung des gKU-Standortes Nördlingen, sagte Busse.

Vor der Etablierung der Praxis vor nunmehr drei Jahren hatte die Selbsthilfegruppe der Rheumaliga Nördlingen/Donau-Ries 300 Unterschriften gesammelt und damit gegenüber den Zulassungsbehörden den starken Wunsch zum Ausdruck gebracht, im Ries ein Praxisangebot für Rheumapatienten zu schaffen. Die neuen Praxisräume am Stift sind seit Jahresbeginn in einem eigens dafür vom gemeinsamen Kommunalunternehmen (gKU) errichteten Anbau im hinteren Bereich des Klinikgebäudes untergebracht, der vom gKU auch finanziert wurde. Die Räumlichkeiten sind an das Sonnen-Gesundheitszentrum vermietet, das die komplette medizinische Ausstattung stellt.

