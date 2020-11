16:22 Uhr

Eine Runde weiter: Dana Holzner unter Top 32 bei Miss Germany Wahl

Plus Die gebürtige Nördlingerin Dana Holzner ist eine Runde weiter und zählt zu den Top 2 Baden-Württembergs. Sie zeigt sich überwältigt und will anderen weiter Mut machen.

Von David Holzapfel

Ihr Glück teilte die gebürtige Nördlingerin Dana Holzner gleich über der Social-Media-Plattform Instagram: Die 33-Jährige ist unter den Top 32 Teilnehmern der Miss-Germany-Wahl in diesem Jahr. „Einfach nur happy!!!“ schrieb Holzner kurz nach Bekanntwerden der Nachricht im Netz.

Miss Germany Wahl: Dana Holzner ist eine Runde weiter

Dana Holzner, die mittlerweile in Schwäbisch Hall lebt, erhielt mit gerade mal 33 Jahren sehr überraschend die Diagnose Brustkrebs. „Mein Leben hat sich seither komplett geändert“, sagt sie. Nach einer langen traurigen Phase habe sie sich aufgerafft und erkannt, wie wichtig es sei, sich ihre Fröhlichkeit nicht nehmen zu lassen.

In den Sozialen Medien wertschätzt sie die Wahl unter die Top zwei in Baden-Württemberg und schreibt am Samstag auf ihrem Instagram-Profil außerdem: „Heute vor exakt einem Jahr hatte ich meine OP, um den bösartigen Tumor aus meiner Brust zu entfernen und gestern vor einem Jahr musste ich dazu ins Krankenhaus einrücken. (...) Genau ein Jahr später die Nachricht zu bekommen, es in die Top 2 BaWü geschafft zu haben, war für mich einfach überwältigend.“ Sie habe es sich gewünscht, ihr Thema weiterhin nach außen zu tragen und anderen Mut zu machen.

