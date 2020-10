vor 17 Min.

Eine Verletzte nach Autounfall bei Alerheim

Am Montagnachmittag nimmt eine 74-jährige Autofahrerin einer 53-Jährigen bei Alerheim die Vorfahrt. Die Bilanz: eine Verletzte und ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Bei Alerheim ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 74-Jährige mit ihrem Auto von Alerheim in Richtung Rudelstetten. An der Kreuzung zur Staatsstraße soll sie eine in Richtung Fessenheim fahrende 53-jährige vorfahrtsberechtigte Autofahrerin übersehen haben. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 53-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Außerdem entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. RN

