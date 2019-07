vor 31 Min.

Eine Verleumdung, die keine war

Ein Mann stand wegen des Vorwurfs der Verleumdung vor Gericht. Doch der Angeklagte konnte seine Behauptung mit einem Schriftstück beweisen

Von Ronald Hummel

Es war schon eine regelrechte Milieustudie, die sich im Saal des Amtsgerichts Nördlingen abspielte. Unter dem Vorsitz von Richterin Katrin Wegele ging es um den Vorwurf der Verleumdung.

Ein 50-jähriger Mann, der Anfang des Jahres im Ries lebte, musste seine selbstständige Arbeit im Kfz-Bereich aufgeben, nachdem er in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war. So wandte er sich an einen alten Bekannten in einem angrenzenden Landkreis, der ebenfalls in diesem Gewerbe tätig war und erhoffte sich eine Zusammenarbeit. Bei näherem Kontakt stellte er jedoch fest, dass er dort in ein mittlerweile zutiefst kriminelles Umfeld geraten war, in dem es um Drogen, Schusswaffen, Schwarzarbeit und Körperverletzung ging.

Er erstattete Anzeige bei der Polizei und ging noch einen Schritt weiter. Kunden, die Autos in der betreffenden Werkstatt stehen hatten, warnte er und riet ihnen, ihre Fahrzeuge wieder an sich zu nehmen, da sonst Gefahr bestünde, Zoll oder Polizei würden die Fahrzeuge einziehen. Das bekam der Werkstattbesitzer mit und verklagte ihn daraufhin wegen Verleumdung. Am Amtsgericht räumte der Angeklagte den Vorwurf aus, indem er der Richterin ein Schriftstück vorlegte, das seinen Kontakt zu den Behörden im Nachbarlandkreis und deren Reaktion darauf bewies. In der Verhandlung erklärte er, die zuständige Polizei habe selbst den Kunden des in Verruf geratenen Betriebes auf deren Nachfrage hin geraten, die Autos aus dem Betrieb abzuziehen.

Der Angeklagte erklärte über das Verfahren hinaus, er fühle sich in Gefahr und habe vergeblich Polizeischutz angefordert. Staatsanwältin Dr. Hannah Witzigmann riet ihm dringend, nicht mehr weiter mit Dritten über den Fall zu sprechen.

Richterin Wegele stellte das Verfahren ein, nachdem der Vorwurf der Verleumdung ausgeräumt war. Die Staatsanwältin kündigte aber umfangreiche Nachermittlungen im Nachbarlandkreis an, um den Sachverhalt eindeutig klarzustellen.

