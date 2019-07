13:50 Uhr

Eine Wundertüte

Comedy Zum 16. Mal findet in Nördlingen die Offene Unterhaltungsbühne statt. Höhepunkt ist dieses Mal ganz klar das Duo „Die Isarschiffer“

Von Peter Urban

Nördlingen Eigentlich war ja geplant, die 16. Ausgabe der Nördlinger Offenen Unterhaltungsbühne im Freibad Marienhöhe steigen zu lassen. Alles war vorbereitet, nur das Wetter spielte nicht mit. So wich man notgedrungen in die Alte Schranne in Nördlingen aus und musste wohl auch deswegen auf einen Teil des sonst so gerne anwesenden Publikums verzichten. Es herrschten tropische Temperaturen im altehrwürdigen Saal und so begrüßte Moderator Dominik Herzog die Gäste standesgemäß mit Sonnenbrille, -hut und Hawaiihemd und präsentierte gleich zu Beginn das Kabarett-Duo „Die Isarschiffer“, das sich später als Höhepunkt des Abends herausstellen sollte.

Doro und Rainer Berauer boten einen überraschenden, vogelwilden Mix aus Sense und Nonsense. Mit „Arschbacken-Bappen“, über einen bayerischen Bildungstest mittels schräger Wortkaskaden bis zum Ergründen des Mongolischen in den Gesichtszügen der Bayern hatten sie ihr Publikum schnell auf ihrer Seite.

Schwer hatte es danach das selbst ernannte Schwergewicht der bayerischen Kabarettszene, Rolf Zollner, der als leidgeplagter Dieselfahrer, Fitness-Wahnsinniger und Vegan-Terrorist auftrat. Der erste Saunagang in der Alten Schranne wurde dann unterbrochen, alles strömte zum Luftschnappen ins Freie, um danach dem österreichischen Kabarett-Newcomer Roland Otto Bauschenberger (R.O.B. „Bledt für Dein Leben gern“) zu lauschen. Er schilderte die Vorzüge eines Goldfisches als besten Freund des Menschen (im Gegensatz zu einem Hund), überzeugte mit Alltagskomik und doppeldeutigen Wortwitzen, die er Sickerwitze nannte, weil sie sich oft erst setzen müssen, bevor sie bei allen zünden.

Anschließend ein echter Headliner, allerdings mehr für die Ballermann-Mallorca-Bühne als das OUB-Publikum: „Juana Prinzess“. Buchstäblich „Atemlos“ (Helene-Fischer-Cover) hetzte sie ihr nicht besonders amused-es Publikum von einem Ballermann-Flach-Schlager in den nächsten („Wir sind die Geilsten, wir geh’n am Steilsten!“) und wäre wohl heftig gescheitert, hätte nicht Gerhard Munk, den sie wiederholt auf die Bühne nötigte, aus seiner offensichtlichen Not eine Tugend gemacht und den betrunkenen, um sie herum tanzenden Ballermann-Lover gegeben.

Den Schluss machten der Liedermacher, Entertainer und Improvisateur „Katsche“ und Freunde alias Timm Schauen (Drums) und Jürgen Sellnow (Akkordeon). Sie zeigten, dass auch regionale Künstler das Zeug haben, die OUB-Bühne zu rocken, wenn auch diesmal im Singer-Songwriter-Genre.

Dann war Schluss, Saunagang beendet und der das Freibad-Event verhindernde Regen empfing draußen die erhitzten Besucher. Fazit: Wieder einmal hat die Offene Unterhaltungsbühne das gehalten, was sie immer verspricht, eben eine Wundertüte zu sein. Mal schräg, mal witzig, auch mal peinlich und mal richtig klasse. Aber auf jeden Fall überraschend und immer einen Besuch wert. Die nächste Gelegenheit dazu: am 18. Oktober 2019 in der Pizzeria La Fontana.

