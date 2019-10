17:59 Uhr

Eine neue Halle für Taglieber in Oettingen

Plus In Oettingen gab es am Wochenende einen großen Festakt. Dabei ging es nicht nur um die Geschichte des Unternehmens, sondern auch um seine Philosophie.

Von Jim Benninger

Seit Jahren expandiert die Firma Holzbau Taglieber in Oettingen, jetzt weihten die Pfarrer Ulrich Tauber und Dr. Ulrich Manz vor 250 Mitarbeitern und Gästen auf dem Firmengelände in der Georg-Schwab-Straße eine weitere neue, große Produktionshalle ein. Sie stellt die bisher größte Investition in der langen Firmengeschichte dar, die 1933 in einer kleinen Schwörsheimer Schreinerei begann und 1987 vom jetzigen Chef Erwin Taglieber fortgeführt wurde.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Der hatte 1992 erstmals für die Vorfertigung neu in Oettingen bauen lassen und vergrößerte in der Folge den Holzbaubetrieb stets weiter. Von 1800 ging es auf 7800 Quadratmeter und von sieben Schwörsheimer Mitarbeitern auf 170 in Oettingen. Für diese gibt es jetzt die neue über 4500 Quadratmeter große neue Fertigungshalle, damit die Beschäftigten den Vorfertigungsgrad ohne der Witterung ausgesetzt sein zu müssen deutlich erhöhen und somit Zeiten auf den Baustellen minimieren können. Außerdem zog die Schreinerei in eine größere Halle um. Deren bisherige Räumlichkeiten wurden zu Büro- und Sozialräumen umgebaut. Nach zweijähriger Bauzeit kann man nun auf dem großen Betriebsgelände noch besser nachhaltig und umweltschonend arbeiten. Energieeffiziente Gebäude und Heizen mit nachwachsenden Rohstoffen sparen große Mengen an Heizöl sowie Emissionen ein. Lob für Inhaber Taglieber Nach einem Sektempfang hatte Erwin Taglieber bereits am Samstagmorgen die vielen Mitarbeiter, Vertreter aus Handwerk und Verbänden sowie von am Bau beteiligen Firmen begrüßt und die erfolgreiche Geschichte der Firma erläutert. In ihren Grußworten lobten Landrat Stefan Rößle, Schwabens Handwerksmeister Hans-Peter Rauch, Bayerns Zimmerer-Verbandspräsident Peter Aicher und Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner die beeindruckenden Leistungen Tagliebers, seiner Mitarbeiter, sowie deren große Bedeutung für Stadt und Umland. Trotz steigender Umsatz- und Mitarbeiterzahlen ist der Betrieb immer noch in der Hand der Familien, zu der neben Ehefrau Gabi mit drei Kindern auch schon die vierte Taglieber-Generation zählt. Stefan, Franziska und Christine Taglieber stellten dann bei dem Festakt den Betrieb und seine Leistungen genauer vor und wie ihr Vater brachten sie dabei vor allem zum Ausdruck, dass dies alles ohne solch eine gute Belegschaft nicht möglich gewesen wäre. Vor allem für diese und deren soziales Umfeld mit ihren Familien versucht der Betrieb mit verschiedenen Einrichtungen da zu sein. Beispielsweise gibt es für Ferien oder Feiern eine Kinderbetreuung, neue Sozialräume mit Duschen und Bistro, verschiedene Arbeitszeitmodelle oder Schulungen. Und auch sonst engagiert sich die Familie mit Spenden für öffentliche Einrichtungen. Beitrag des Holzbaus für den Klimaschutz Zur diesjährigen Hausmesse war im Betrieb auch die Idee eines Holzbausymposiums gereift und nachdem Professor Dr.-Ing. Stefan Winter von der Technischen Universität München in einem Impulsvortrag den Beitrag des Holzbaus für den Klimaschutz aufgezeigt hatte, setzten sich auch die anwesenden Entscheider aus Politik sowie Holzbau intensiv mit diesem wichtigen Thema auseinander und beantworten Fragen aus dem Publikum. Den offiziellen Teil, den „D’Riaser“ musikalisch umrahmt hatten, beschlossen die vielen Gäste bei einem Mittagessen, bevor die Öffentlichkeit den Betrieb besichtigen konnte.

Themen folgen