18.05.2019

Eineinhalb Jahre altes Kind von Hund gebissen

Der Australian Shepherd versucht auch, die Polizisten zu beißen

Ein Hund der Rasse Australian Shepherd hat ein eineinhalb Jahre altes Kind ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei berichtet, waren Mama und Kind am Freitag, gegen 17 Uhr, unterwegs und kamen an einem Grundstück in Megesheim vorbei. Aus diesem rannte der Hund heraus und biss in das Gesicht des Kindes. Dort hinterließ das Tier einen deutlichen Zahnabdruck und Kratzspuren.

Als die Polizei eintraf, versuchte das Tier, die Beamten zu beißen. Der Halter wurde angewiesen, den Australian Shepherd nur noch mit Maulkorb und schlupfsicherem Halsband sowie einer ein Meter langen Leine zu führen. Die Gemeinde Megesheim wurde informiert, so die Polizei weiter. (pm)

Themen Folgen