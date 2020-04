vor 3 Min.

Einen Brauch wieder aufleben lassen

Referentin Anja Konrad-Müller meint in ihrem Wort zum Mittwoch, dass manche Bräuche es durchaus verdienen, wieder in Erinnerung gerufen zu werden. Auch, um vermeintlich Selbstverständliches wertschätzen zu können.

Von Referentin Anja Konrad-Müller

Unser tägliches Brot gib uns heute – diese Bitte ist ein wichtiger Bestandteil unseres „Vater-Unser“-Gebetes. Dabei geht es in unserem Beten aber nicht nur darum, Gott zu bitten. Vielmehr sollte die Dankbarkeit für Gottes Segen, seine Fürsorge und seinen Schutz täglich unser Begleiter sein.

Ausdruck dafür kann auch der Dank für das Brot sein. Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass man jedes Brot vor dem Anschneiden segnet. Auf der Unterseite jedes Brotes mache ich deshalb mit dem Daumen oder dem Messer drei Kreuze und bete dazu: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.“ Damit bringe ich für mich zum Ausdruck: Dieses Brot ist nichts Selbstverständliches. Ich verdanke es meinem Gott. Deshalb segne ich es auch in seinem Namen. Für mich ist diese Handlung etwas ganz natürliches. Es gehört einfach dazu. Manchmal vielleicht auch so nebenbei, ganz in andere Gedanken versunken, oft jedoch ganz bewusst.

Viele kennen diesen Brauch nicht

Dass dieser Brauch gar nicht jedem bekannt ist, habe ich erst bei der Recherche zu diesem Artikel gemerkt. Manche ritzen auch mit dem Messer ein Kreuz in das Brot ein. Einige Menschen auch vor dem Backen. Oft wird nur ein Kreuz auf das Brot gezeichnet und dabei „Danke Gott für das Brot“ gesprochen. Ich möchte Sie einladen, in der nächsten Zeit diesen Brauch wieder aufleben zu lassen. Ob Sie es mit dem Kreuzzeichen tun, oder das Brot einfach in die Hand nehmen und Gott Danke sagen, ist ganz egal. Wichtig ist nur, dass wir uns, gerade in dieser schwierigen Zeit, bewusst machen, wie dankbar wir für das sein dürfen, was wir zum Leben erhalten.

Gottes Segen für die Menschen erbitten, die uns mit dem Lebensnotwendigen versorgen. Und mit der Achtung und dem Segen über das Brot Gott in unseren Wohnungen deutlich machen.

