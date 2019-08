Annemarie Leigart hat in dieser Woche das Bundesverdienstkreuz bekommen. Was wir von ihr lernen können.

Die Oettingerin Annemarie Leigart hat in dieser Woche das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Es gab eine schöne Feier in München, Sozialministerin Kerstin Schreyer hielt eine Laudatio auf die 74-Jährige. Auf das Bundesverdienstkreuz darf man durchaus stolz sein. Und Ziel der Verleihung ist es auch, die „Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf hervorragende Leistungen zu lenken“, wie auf der Internetseite des Bundespräsidenten nachzulesen ist. Annemarie Leigart war so viel Aufmerksamkeit eigentlich gar nicht so recht. Und sie sagte im Gespräch mit den RN einen bemerkenswerten Satz: Bei jedem ehrenamtlichen Engagement lerne sie etwas für sich selbst.

Wie gut es tut, sich auch mal unentgeltlich in seiner Freizeit für andere, für einen guten Zweck oder für eine Sportveranstaltung zu engagieren, scheint in unserer Gesellschaft langsam in Vergessenheit zu geraten. Ein Beispiel: Der Autocross Ziswingen findet heuer nicht statt, es fehlen ehrenamtliche Helfer. Viele Menschen klagen über Stress in der Arbeit, über die vielen Verpflichtungen im Familien- und Freundeskreis, dazu kommen noch zeitaufwendige Hobbys. Und so sind es oft die Gleichen, die sich in verschiedenen Vereinen, an verschiedenen Stellen engagieren – und die dann auch noch im Stadt- oder Gemeinderat sitzen und sich für ihre Entscheidungen rechtfertigen, ja auch beleidigen lassen müssen.

Gemeinsam mit anderen etwas zu erreichen – das ist ein gutes Gefühl. Kindern eine Sportart beibringen, mit ihnen lachen, ihren Stolz sehen, wenn sie etwas erreicht haben – das ist unbezahlbar. Und ja, bei jeder ehrenamtlichen Aufgabe lernt man etwas für sich, für die eigene Familie, für die Arbeit. Zum Beispiel das, was Annemarie Leigart festgestellt hat: „Einer allein schafft nichts.“

