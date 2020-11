05.11.2020

Einheitliche Linie in ganz Schwaben

Distanzunterricht „faktisch vom Tisch“

In einer gemeinsamen Videokonferenz am Dienstagnachmittag forderte ein Großteil der schwäbischen Landrätinnen und Landräte sowie Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte eine einheitliche Vorgehensweise bezüglich der Maskenpflicht in Schwaben. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes Donau-Ries hervor. An allen regionalen Schulen gelte die Maskenpflicht weiterhin auf dem kompletten Schulgelände und auch am Platz während des Unterrichts. In begründeten Einzelfällen könne man Ausnahmen von der Maskenpflicht am Platz zulassen, wenn dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar sei. Der Regierungspräsident erklärte dazu, er sehe aufgrund der stark steigenden Zahlen und aktuellen Inzidenzwerte in ganz Schwaben keine Möglichkeit, Befreiungen von der Maskenpflicht zu gewähren.

An alle Schulen wurde indessen eine Orientierungshilfe für die Auslegung der neuen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung herausgegeben, so die Mitteilung weiter. Demnach gelte das allgemeine Abstandsgebot, wonach 1,5 Meter Mindestabstand einzuhalten seien, wo immer dies möglich ist.

Dies ist nunmehr als dringende Empfehlung formuliert. Sollte dies im Einzelfall nicht möglich sein, müsse die Klasse aber nicht zwingend geteilt, bzw. ein Teil der Schüler zu Hause unterrichtet werden. „Distanzunterricht ist damit aktuell faktisch vom Tisch“, erklärt Landrat Stefan Rößle, der gleichzeitig darum bittet, die geltenden Vorgaben auch in den Schulen unbedingt einzuhalten. (pm)

