Einzelhändler im Ries verlängern die Öffnungszeiten vor dem Lockdown

Im Ries kann am Montag und am Dienstag länger eingekauft werden. (Symbolbild)

Im Ries nutzen einige Geschäfte die letzten beiden Tage vor dem Lockdown aus und öffnen bis 20 Uhr. Gleichzeitig wird zur Disziplin und zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen gemahnt.

Von Verena Mörzl

Viele Einzelhändler müssen ab Mittwoch schließen, so auch im Ries. Um die beiden übrigen Tage so gut wie möglich auszunutzen, verlängern viele Geschäftsinhaber ihre Öffnungszeiten, beispielsweise in Nördlingen und in Oettingen.

Nördlingens Stadtmarketings-Leiterin Susanne Vierkorn sagt gegenüber den Rieser Nachrichten, dass die Kunden so deutlich früher als sonst ihren Geschenk-Einkauf in letzter Minute erledigen müssten. Viele Firmen würden sich an der Verlängerung der üblichen Öffnungszeiten beteiligen. Nach dem Ladenschlussgesetz sei der Einkauf so bis 20 Uhr möglich. Vierkorn informiert darüber, dass die Händler ihre Kunden meist über Facebook oder Instagram über die aktuellen Aktionen auf dem Laufenden halten würden.

Nördlinger und Oettinger Einzelhändler haben länger offen

Die Leiterin wirbt für den Handel, richtet aber auch mahnende Worte an die Kunden. Der Einkauf müsse kontrolliert stattfinden, die geltenden Hygieneschutzbestimmungen eingehalten werden.

Wie bereits im Frühjahr gilt ab Mittwoch eine strikte Ausgangssperre (Lesen Sie hier die konkreten Bestimmungen) und viele Einzelhändler müssen schließen.

