Einzelhändler verlängern Öffnungszeiten

Die bleibende Einkaufszeit soll genutzt werden. Dennoch wird zur Vorsicht gemahnt

Von Verena Mörzl

Viele Einzelhändler müssen ab Mittwoch schließen, so auch im Ries. Um die Zeit bis zum zweiten strikten Lockdown so gut wie möglich auszunutzen, verlängern viele Geschäftsinhaber ihre Öffnungszeiten, beispielsweise in Nördlingen und in Oettingen.

Nördlingens Stadtmarketingvereins-Leiterin Susanne Vierkorn sagt gegenüber den Rieser Nachrichten, dass die Kunden so deutlich früher als sonst ihren Geschenk-Einkauf in letzter Minute erledigen müssten. Viele Firmen würden sich an der Verlängerung der üblichen Öffnungszeiten beteiligen oder über den Mittag nicht schließen. Nach dem Ladenschlussgesetz sei der Einkauf so bis 20 Uhr möglich. Vierkorn informiert darüber, dass die Händler ihre Kunden meist über Facebook oder Instagram über die aktuellen Öffnungszeiten auf dem Laufenden halten würden.

Die Leiterin wirbt für den Handel, richtet aber auch mahnende Worte an die Kunden. Der Einkauf müsse kontrolliert stattfinden, die geltenden Hygieneschutzbestimmungen eingehalten werden.

Ab Mittwoch werden bis mindestens 10. Januar Läden und Geschäfte geschlossen, die für den täglichen Bedarf nicht zwingend gebraucht werden. Auch Dienstleister wie Friseure machen zu. Die Lebensmittelversorgung ist gewährleistet, Supermärkte, Getränkehandel und Wochenmärkte bleiben geöffnet. Auch Apotheken, Drogerien und Reformhäuser müssen nicht schließen.

