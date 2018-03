vor 39 Min.

Eisenbahn: Im Museum beginnt Saison

Besucher können den Ehrenlokführerschein machen

Das Bayerische Eisenbahnmuseum Nördlingen eröffnet am Osterwochenende, 30. März bis 2. April, seine diesjährige Dampfsaison. Das Museum zeigt die Faszination der Eisenbahn aus Zeiten, als der Bahnbetrieb noch vielfältig war, heißt es in einer Pressemitteilung. Kinder kennen das nur noch aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern. Im Nördlinger Eisenbahnmuseum können sie alles aus nächster Nähe erleben. Am Osterwochenende ist das Museum am Karfreitag und Karsamstag von 12 bis 16 Uhr und Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Besucher können unter anderem eine große Fahrzeugschau erleben. Es gibt kostenlose fachkundige Führungen für Erwachsene und Kinder. Außerdem hat jeder Besucher, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, am Ostersonntag und Ostermontag die Möglichkeit, einen Ehrenlokführerschein auf der Dampflok „Füssen“ zu erwerben. Außerdem können die Besucher die Modellbahnanlage des MEC Nördlingen an diesen Tagen kostenlos besichtigen. Am Sonntag und Montag wird im Buffetwagen, umgeben von historischen Lokomotiven, für das leibliche Wohl der Besucher mit Speisen, Getränken, Kaffee und Kuchen gesorgt.

Am Ostersonntag und Ostermontag werden in diesem Jahr zum ersten Mal die Dampfzüge des Bayerischen Eisenbahnmuseums zwischen Nördlingen und Gunzenhausen unterwegs sein. Die Dampfzüge werden voraussichtlich von der 1939 gebauten Dampflokomotive 50 0072 gezogen. Sie befahren die im Jahre 1849 als Teil der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn eröffnete und sanft in die Landschaft eingebettete Bahnstrecke von Nördlingen über Oettingen und Wassertrüdingen nach Gunzenhausen, das direkt am Altmühlsee liegt. Die Dampfzüge fahren nach folgendem Fahrplan: Nördlingen ab 10.20 Uhr, 15 Uhr; Oettingen ab 10.40 Uhr, 15.20 Uhr; Wassertrüdingen ab 11 Uhr; 15.40 Uhr; Gunzenhausen an 11.20 Uhr, 16 Uhr. Gunzenhausen ab 11.50 Uhr, 16.30 Uhr; Wassertrüdingen ab 12.10 Uhr, 16.50 Uhr; Oettingen ab 12.30 Uhr, 17.10 Uhr; Nördlingen an 12.50 Uhr, 17.30 Uhr.

Fahrkarten sind am Fahrtag beim Schaffner erhältlich. Fahrräder werden kostenlos mitgenommen. (pm)