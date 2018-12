vor 45 Min.

Eisenbahnen in der Alten Schranne

Der MEC Nördlingen stellt aus

Modelleisenbahnen, Autorennbahnen oder realistische Miniaturzüge in der Rieser Landschaft – das zeigt der Modelleisenbahnclub Nördlingen (MEC) an zwei Wochenenden bei einer Ausstellung in der alten Schranne in Nördlingen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 15. Dezember, und Sonntag, 16. Dezember, sowie am Samstag, 22. Dezember, und Sonntag, 23. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Der MEC stellt dann die Fleischmann-Schauanlage aus, auf der Züge digital gesteuert unterwegs sind. Neu mitaufgenommen hat der Club die Märklin-Anlage „Fahrspaß mit Märklin“, die ebenfalls digital gesteuert ist. Sie verbindet Landschaftsbau in Perfektion mit reichlich Fahrbetrieb, der keine Langeweile aufkommen lässt.

Am ersten Wochenende ist die Carrera-Bahn der Slot-Car-Freunde Donau-Ries und die große Siku-Spielanlage des MEC-Nördlingen aufgebaut. Bei beiden Anlagen können Besucher mitspielen. Des Weiteren gibt es die Modulanlage „Wilburgstetten“ mit ihren realistischen Zügen in Rieser Landschaft zu sehen. Am zweiten Wochenende sind Modellbahnen in allen Baugrößen zu sehen. (pm)

