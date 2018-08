Eisenbahnmuseum: Anwohner sammeln Unterschriften

Die Nachbarn haben sich in einer Initiative zusammengeschlossen und wollen sich so gegen die Emissionen des Museums und seiner Loks wehren.

Die Initiative „Schluss mit Ruß, Rauch und Gestank“ hat auf dem Nördlinger Wochenmarkt am Samstag Unterschriften gesammelt. Wie berichtet, haben sich Anwohner des Eisenbahnmuseums zu dieser Initiative zusammengeschlossen. Bereits seit Jahren kämpfen sie gegen die Emissionen des Museums und der Bayernbahn, jetzt machten die Nachbarn mit einer Protestwoche auf ihre Anliegen aufmerksam. Das Eisenbahnmuseum veranstaltete am vergangenen Wochenende seine Ferien-Dampftage, Pendelzüge waren zwischen Nördlingen, Harburg und Donauwörth unterwegs. Unser Bild zeigt von links: Angelika Gerstmeyer sowie die Anwohner Jacob und Melinda Trautwein und Thomas Knie am Stand auf dem Wochenmarkt.