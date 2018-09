vor 35 Min.

Eisenbahnmuseum: Streit geht weiter

Die Anwohner haben rund 700 Unterschriften gegen den Betrieb der Dampfloks gesammelt. Doch auch das Nördlinger Museum bekommt Unterstützung von Besuchern.

Von Martina Bachmann

Rund 700 Unterschriften hat die Initiative „Schluss mit Ruß, Rauch und Gestank“ gesammelt. In ihr haben sich Anwohner des Eisenbahnmuseums in Nördlingen zusammengefunden. Ziel der Initiative ist es, dass die Dampfloks des Museums künftig nicht mehr fahren, sagt Thomas Knie: „Wir wollen, dass es ein „kaltes“ Museum wird.“ Wie berichtet, waren die Anwohner mit einem Stand auf dem Nördlinger Wochenmarkt vertreten. Dort hätten rund 400 Passanten unterschrieben, so Knie, circa 300 weitere hätten sich bereits zuvor in die Listen eingetragen: „Da sieht man, dass es nicht bloß Kleinbürgertum ist. Es geht einen größeren Bereich etwas an.“ Viele Besucher des Standes hätten sich über die „Schrotthaufen“ geärgert, also die Loks, die die Mitglieder des Eisenbahnmuseums noch restaurieren wollen. Knie und seine Mitstreiter sind von der Resonanz begeistert. Zumal nicht nur Nördlinger unterschrieben hätten – sondern auch Bürger beispielsweise aus Marktoffingen, die entlang der Bahnstrecke wohnen. Mancher hätte gesagt, es könne nicht sein, dass Kachelöfen so reglementiert werden, die Loks aber weiter rauchen dürfen, berichtet Knie: „Die Leute waren teilweise richtig sauer.“ Er sagt, dass die Fahrten der Dampfloks seit drei, vier Jahren deutlich zugenommen hätten.

Vergangene Woche hatte die Fraktion von Grüne/Frauenliste vorgeschlagen, dass der Stadtrat einen externen Mediator beauftragen solle, um in dem Konflikt eine Lösung zu finden (wir berichteten). Knie und die anderen Anwohner halten von diesem Vorschlag offensichtlich nichts. Schließlich habe es bereits im Juli ein ähnliches Gespräch im Nördlinger Rathaus gegeben, damals wollten CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange, Oberbürgermeister Hermann Faul und Rechtsrätin Nicole Schwarz vermitteln. Geschehen sei aber nichts, meint Knie, im Gegenteil – damals habe ein Anwalt des Eisenbahnmuseums klar gemacht, dass man an 365 Tagen im Jahr fahren dürfe: „Jetzt sollen erst einmal die einen Vorschlag machen.“

Patrick Zeitlmann ist der technische Leiter der Bayernbahn, der Tochtergesellschaft des Bayerischen Eisenbahnmuseums. Den Vorschlag, einen externen Mediator einzusetzen, bezeichnet er als „exzellent“. Man sei gerne bereit, mit den Vertretern der Initiative ein Gespräch zu führen: „Die Anwohner sind uns nicht egal.“ Die Forderung, ihnen vorab entgegenzukommen, sei aber schwierig. Schließlich sei das Recht auf der Seite des Eisenbahnmuseums, das habe auch ein Vertreter des bayerischen Verkehrsministeriums beim Treffen im Juli bestätigt. Die 700 Unterschriften hat Zeitlmann durchaus erwartet: „Ich habe damit gerechnet, dass es 500 bis 1000 sind.“ Das Feedback im Internet sei allerdings eindeutig pro Eisenbahnmuseum. Zudem habe man ebenfalls Unterschriften gesammelt. 631 Unterzeichner hätten sich dafür ausgesprochen, dass die Einrichtung ein „lebendiges Museum“ in der aktuellen Form bleibe. Zeitlmann sagt, man arbeite weiter an technischen und betrieblichen Lösungen, um die Emissionen zu verringern. „Was wir tun, ist auf freiwilliger Basis.“ Nur reden bringe da einen Fortschritt.

Oberbürgermeister Hermann Faul glaubt nicht, dass ein externer Mediator in diesem Konflikt weiterhelfen könnte, auch er verweist auf das Gespräch vom Juli. Damals habe es in Sachen Ruß, Lärm oder Gestank keine Annäherung gegeben. Ein „kaltes“ Museum zu werden, hätten die Vertreter des Eisenbahnmuseums kategorisch abgelehnt. Und nach geltendem Recht sei es ihnen erlaubt, mit den Dampfloks zu fahren. Faul meint aber auch, wenn die Anwohner mit Bannern auf ihre Situation hinweisen, dann sei das in einer Demokratie selbstverständlich deren Recht.

