Elternglück ist in der Pandemie oft eine schwere Geburt

Plus Papa oder Mama zu werden, ist eigentlich ein Grund zu feiern. Auch in der Pandemie lassen sich viele das Elternglück nicht nehmen. Doch Corona stellt auch im Landkreis einiges auf den Kopf.

Von Christof Paulus

Alleine war Anna Blechinger seit dem Frühjahr nie. Aber oft wäre sie gerne zu dritt gewesen. Was kompliziert klingt, hat eine simple Erklärung.

Ende November hat sie ihr erstes Kind geboren. Mitten im Lockdown kommt Ella auf die Welt, während um sie herum im Nördlinger Stiftungskrankenhaus Ärzte und Pfleger im Ausnahmezustand sind. Die Geburt ist das glückliche Ende einer Schwangerschaft, die ganz unbeschwert beginnt und Blechinger vor immer mehr Herausforderungen stellt, je länger sie dauert.

Wenige Tage, bevor im März Deutschland in den ersten Lockdown geht, erfährt Blechinger, dass sie schwanger ist. Schon als sie kurz danach zum Frauenarzt geht, zeigt sich, was sie während ihrer Schwangerschaft immer wieder erleben wird: Ihr Freund, der Vater des Kindes, darf die Praxis nicht betreten. Ab sofort hat Blechinger bei Arztterminen oder in Vorbereitungskursen meist nur eine Begleitung: Tochter Ella, die in ihrem Bauch heranwächst.

Wenn die Termine denn überhaupt stattfinden. Als sich im Sommer das Infektionsgeschehen etwas beruhigt, kehrt zwar Normalität in die Geburtsvorbereitung Blechingers ein. Doch im Oktober, wenige Wochen vor dem Geburtstermin, wird der Vorbereitungskurs abgebrochen, nach nur drei von sechs Sitzungen. Auch ins Schwimmbad oder in die Yogastunden kann Blechinger während des gesamten Jahres nicht, sagt sie. Immer mehr habe sie befürchtet, auch bei der Geburt ohne ihren Freund zu sein. „Ich habe mich deshalb sehr unter Druck gefühlt“, berichtet sie.

Geburtsvorbereitung nur noch digital

Von einem besonderen Jahr kann auch Birgit Landwehr berichten. Sie betreibt eine Hebammenpraxis in Auhausen. Präsenzkurse seien inzwischen nicht mehr möglich, Babymassagen kann sie seit Monaten nicht mehr anbieten – zu hoch sei das Infektionsrisiko. Lange habe sie versucht, Treffen mit ihren Klientinnen aufrechtzuerhalten – inzwischen gehe das nur noch digital. Das sei „besser als nichts“, sagt Landwehr. „Aber es geht sehr viel dabei verloren.“ Schwangeren fehle etwa der „Austausch mit Gleichgesinnten“, wie Landwehr sagt, oder der unmittelbare Kontakt zur Hebamme.

Die Auhausenerin hat sich auf Hausgeburten spezialisiert. An ihrer Arbeit am Geburtstermin habe sich während der Pandemie wenig geändert, bis auf die Mutter tragen alle Personen im Raum eine Maske, berichtet Landwehr. Manche Klientinnen würden sich nun für eine Hausgeburt entscheiden, um das Infektionsrisiko in einem Krankenhaus zu meiden, schildert sie die Gespräche mit einigen Paaren. Bis September sei ihr Terminkalender voll, in den kommenden Wochen habe sie ein Drittel bis die Hälfte mehr an Geburten als üblich. Da Landwehrs normale Auftragslage nach eigenen Angaben allerdings bei zwei bis drei Geburten pro Monat liegt, lässt sich ein genereller Trend daraus nicht ableiten – zu wenig aussagekräftig sind die Schwankungen.

Und auch, dass die Corona-Pandemie einen Effekt auf die Geburtenzahl im Landkreis Donau-Ries habe, lässt sich nicht sagen. Der Forschungsdirektor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Martin Bujard, hatte sich Mitte Dezember dahingehend geäußert, dass ein solcher Effekt in Deutschland möglicherweise sichtbar werden könnte. „Gesundheitliche Sorgen und ökonomische Existenzängste“ könnten dazu führen, dass ein Kinderwunsch verschoben wird, sagte er damals. Dem entgegen stehe, dass die Familie und Kinder an Bedeutung gewinnen. Die 40 Wochen seit Beginn des ersten Lockdowns, die eine Schwangerschaft normalerweise dauert, sind Mitte Dezember verstrichen. Die Geburtenzahlen in den Kliniken in Nördlingen und Donauwörth schwanken jedoch wie in den Vorjahren weiterhin um den Wert von je etwa 40 Geburten im Monat, lagen im Dezember etwas höher, im Januar leicht niedriger.

Werdende Mutter muss bei Entbindung Maske tragen

Anna Blechinger war bereits schwanger, als sich die Pandemie im Frühjahr in Deutschland verschärft hatte. Als sie im November ihr Kind auf die Welt bringt, darf ihr Partner letztlich dabei sein, nicht einmal auf Corona muss er getestet werden, berichtet sie. Sie ist jedoch dazu verpflichtet, eine Maske zu tragen – bei der Entbindung. „Das war unglaublich belastend“, erzählt sie im Nachhinein. Als die Wehen zu stark geworden seien, hätte das Personal ihr letztlich erlaubt, die Maske abzunehmen, sagt sie.

Drei Tage nach der Geburt verlässt Blechinger das Krankenhaus, Besuch darf sie dort nicht empfangen. Die Ruhe habe sie genossen, sagt sie heute. „Doch das ist uns später auf die Füße gefallen.“ Umso mehr hätten Freunde und Bekannte danach versucht, die junge Familie zu Hause zu besuchen. „Dass das derzeit unangemessen ist, haben nicht alle verstanden“, sagt Blechinger.

Auch nach der Geburt beeinflusst die Pandemie das Leben der jungen Familie. „An eine Taufe ist erst einmal nicht zu denken“, sagt die Mutter. (mit dpa)

