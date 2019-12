30.12.2019

„Endlich san d’Weiber furt“

Die Theatergruppe in Laub spielt in diesem Jahr „Endlich san d’Weiber furt“. Premiere ist am 18. Januar.

Die Theatergruppe Laub feiert am 18. Januar mit ihrem neuen Stück Premiere. Karten gibt es bereits

Schon seit einigen Wochen probt die Theatergruppe in Laub fleißig und bei den Spielern steigt die Vorfreude auf die bevorstehenden Aufführungen und die zahlreichen Zuschauer mit jedem Tag. Premiere des diesjährigen Stücks „Endlich san d´Weiber furt“ von Marianne Santl ist am Samstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr im Sportheim in Laub. Weitere Spieltermine sind Sonntag, 19. Januar, um 18.30 Uhr, sowie Freitag, 24. Januar, und Samstag, 25. Januar, jeweils um 19.30 Uhr. Dieses Jahr gibt es erstmalig auch eine Familien-/Seniorenvorstellung. Sie findet am Sonntag, 26. Januar, um 16 Uhr statt.

Zum Inhalt: In Laub steht ein zweitägiger Frauenbundausflug bevor. Die drei Männer Bert, Kare und Lorenz können es kaum erwarten, bis ihre Frauen endlich aus dem Haus sind. Sie planen nämlich in deren Abwesenheit einen feurigen Männerabend.

Doch die Frauen werden misstrauisch und beauftragen die Pfarrersköchin Theres, die im Dorf für Zucht und Ordnung sorgt, auf die Männer aufzupassen. Ob dann aus dem herbeigesehnten Männerabend etwas wird, wird sich erst noch zeigen… (pm)

sind ab sofort bei Familie Hertle täglich zwischen 17 und 20 Uhr unter Telefon 09092/4824053 möglich.