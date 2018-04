vor 55 Min.

Endspurt im Kampf um die Bierkrone

Das Online-Voting endet. Am Montagabend liegt Johanna Seiler aus Appetshofen auf Platz zwei.

Endspurt in der Wahl zur bayerischen Bierkönigin: Nur noch bis Mittwoch, 12 Uhr, kann Johanna Seiler aus dem Ries in einem Online-Voting in ihrem Kampf um die bayerische Bierkrone unterstützt werden. Die 26-jährige Studentin steht – wie berichtet – mit sieben anderen Frauen aus dem Freistaat im großen Finale um das Amt. Bei einem entscheidenden Abend am 3. Mai in der Münchner Kongresshalle wird sich zeigen, wer die Königin des bayerischen Bieres für ein ganzes Jahr lang sein wird. Auf ihrem Weg an die Spitze der bayerischen Bierkultur hofft die Rieserin auch auf Stimmen aus ihrer Heimat.

Unter www.bayerische-bierkönigin.de kann für die bierbegeisterte Studentin gevotet werden. Aber nur noch bis Mittwoch. Dabei zählt jede Stimme, denn zu einem Drittel fließt die Online-Wahl letztendlich in die Entscheidung um den Sieg mit ein. Ebenfalls eine Rolle spielt das Publikum im Finale und eine Jury-Meinung. Bereits mehr als 60 Mitstreiterinnen hat Johanna Seiler während des Wettbewerbs hinter sich gelassen. Sie würde das Amt gerne übernehmen und ihre Leidenschaft für das Bier über die bayerische Grenze hinaus weitergeben, wie sie auf Facebook schreibt. Bierliebe verbinde und das Reinheitsgebot ist für die Studentin einzigartig auf der Welt. Mit 1812 Stimmen liegt Johanna Seiler bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe auf Platz zwei. Damit fehlen der Rieserin lediglich 200 Klicks auf ihre Kontrahentin Jana Neubert. (leoju)

