vor 33 Min.

Enge Wege, kaum Laternen: Das ist die wohl dunkelste Straße Nördlingens

Plus In der Nördlinger Herrengasse ist es abends stockfinster, denn es gibt kaum Laternen. Was der Stadtarchivar dazu vermutet und was sich in diesem Jahr tun soll.

Etwa 400 Meter ist die Herrengasse in Nördlingen lang. Wer sie zügig entlangläuft, braucht dafür rund vier Minuten. Doch im Dunkeln sollte dort kaum ein Nördlinger Bürger schnellen Schrittes laufen oder gar sprinten. Das könnte gefährlich werden. Was hat es mit dieser Straße auf sich?

Denn die Herrengasse ist die vielleicht finsterste Straße der Stadt. Die Bürgersteige sind so eng, dass sich zwei entgegenkommende Personen nicht einmal aneinander vorbeiquetschen können. Die Stufen zu den Hauseingängen sind Stolperfallen. Wer eine der Seitenstraßen überquert, tastet sich lieber vorsichtig weiter, um nicht über den Bürgersteig zu stolpern.

Die Anzahl der Laternen in der Nördlinger Herrengasse ist gering

Die Bewohner sollten sich im Dunkeln eher tapsend in der Herrengasse fortbewegen. Denn in der gesamten Straße gibt es nur vier Straßenlaternen. Eigentlich sind es sogar noch weniger. Denn technisch gesehen ist eine der Laternen an der Luckengasse angebracht, für die Beleuchtung der Herrengasse ist sie trotzdem essenziell.

Die Herrengasse in Nördlingen hat kaum Straßenlaternen. Ein Durchgang im Zeitraffer.

Und dann ist da noch die kleine Solarlampe kurz vor der Einfahrt zum Mal’schen Haus, wo es früher zum Jobcenter hineinging. Deren Licht scheint noch direkt unter ihr auf den Gehweg, reicht aber keine fünf Meter weiter. Je nachdem, wie man also zählt, hat die Herrengasse somit rein rechnerisch nur 2,5 Straßenlaternen.

Die beschriebenen Stolperstellen kennt auch Klaus Winkler, der in der Straße in seiner Wohnung ein Gitarrenmuseum betreibt. „Für Fußgänger ist es draußen auf der Straße eine Katastrophe. Auf meiner Straßenseite wird der Gehsteig irgendwann 50 Zentimeter schmal. Wenn es dunkel wird, ist es schwierig dort zu laufen“, sagt Winkler.

In der Herrengasse in Nördlingen gibt es kaum Licht. Bild: Jan-Luc Treumann

Sein Auto könne er meist woanders abstellen, fahre er doch mal durch die Herrengasse, ist er in dem Moment froh, dass er dort nicht vorsichtig seinen Weg suchen muss. Zudem seien Nachtschwärmer, als die Kneipen noch geöffnet hatten, mit ihren Autos durch die Straße gerast. Im Dunkeln sei das sehr gefährlich.

Warum die Beleuchtung in der Herrengasse nun verbessert werden soll

Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel kennt das Problem: „Es gab immer wieder mal Beschwerden, weil es wirklich eine düstere Ecke ist.“ Laut Sigel ist die Beleuchtung bereits seit einigen Jahren Thema im Stadtrat, wurde aber immer wieder vertagt. Denn man wolle die Straßen nicht aufreißen, um Kabel für die Laternen zu legen, nur um sie ein Jahr darauf erneut für eine andere Maßnahme zu öffnen. Als Übergangslösung ist die Solarleuchte aufgestellt worden.

Fotos lassen sich in der Herrengasse fast nur mit einer Langzeitbelichtung machen. Bild: Jan-Luc Treumann

Nun soll die Stromversorgung, die in der Herrengasse noch von Dach zu Dach verläuft, in die Erde verlegt werden. In dem Zug soll dann auch die Herrengasse besser beleuchtet werden. Geplant ist das etwa für den September, neun zusätzliche Laternenstandorte soll es laut dem Vorentwurf geben. Derzeit wird zudem eine Gasleuchte durch eine elektrische Laterne ersetzt. Die Kosten betragen rund 175.000 Euro.

Auch der Stadtarchivar kann nur vermuten, warum die Herrengasse so dunkel ist

Warum die Herrengasse grundsätzlich so schlecht beleuchtet ist, weiß Sigel nicht. Auch Stadtarchivar Wilfried Sponsel kann nur Vermutungen anstellen. Dass die Straße bewusst vernachlässigt worden ist, kann er sich nicht vorstellen. „Im 19. Jahrhundert hat die Stadt begonnen, die Beleuchtung systematisch auszubauen. Man hat hauptsächlich die Gegend in Richtung Bahnhof ausbaut, da der Zugverkehr eine hohe Bedeutung hatte“, schildert Sponsel. Zudem sei die Herrengasse früher in zwei Straßenzüge unterteilt gewesen, die Untere und die Obere Herrengasse. Auch damit könne ein schleppender Ausbau zusammenhängen.

Sollte die Beleuchtung dieses Jahr wirklich kommen, wird die Herrengasse von zwölf Laternen erhellt. Denn die kleine Solarleuchte wird wieder abgebaut und durch eine reguläre Laterne ersetzt. Und mit der Laterne in der Luckengasse gibt es noch ein dreizehntes Licht.

Das könnte Sie auch interessieren:





Themen folgen