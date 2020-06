10:35 Uhr

Engelsfiguren von Grab in Amerdingen gestohlen

Die Polizei bittet um Hinweise in dem Fall.

Eine Witwe stellt den Diebstahl am Grab ihres kürzlich verstorbenen Mannes fest. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Witwe aus Amerdingen hat am Wochenende festgestellt, dass vom Grab ihres erst kürzlich verstorbenen Ehemannes zwei Engelsfiguren gestohlen worden sind. Der Diebstahl soll in der Zeit zwischen dem 6. und 13. Juni begangen worden sein. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

