07:00 Uhr

Er hat sich unermüdlich für das Reimlinger Schloss eingesetzt

Plus Reimlingens Ehrenbürger Dr. Diethard Pfeiffer ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Reimlingen trauert um Dr. Diethard Pfeiffer (1938 bis 2020), der Ehrenbürger der Gemeinde war. Dr. Diethard Pfeiffer war von 1972 bis 1990 und von 2002 bis 2014 Mitglied des Gemeinderats. In dieser Zeit war er maßgeblich an der Entwicklung der Gemeinde Reimlingen beteiligt. Seit dem Kauf des Schlosses und der Gründung des Fördervereins Schloss Reimlingen e. V. im Jahr 1997 war er bis zum seinem Tod als dessen Vorsitzender tätig und setzte sich unermüdlich mit seiner ganzen Schaffenskraft für das Schloss ein.

In Anerkennung seines einmaligen Verdienstes um das Wohl und Ansehen der Gemeinde wurde ihm 2014 das Ehrenbürgerrecht verliehen. Die Gemeinde Reimlingen verliere mit Dr. Diethard Pfeiffer einen klugen Ratgeber und hilfsbereiten Freund, der nicht nur aufgrund seiner Verdienste in den Herzen aller Mitbürger einen Platz gefunden habe, formuliert es die Gemeinde in ihrem Nachruf. Für seine großen Verdienste gebühre ihm Anerkennung und aufrichtiger Dank. Die Gemeinde Reimlingen werde ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Ein Kondolenzbuch liegt während der Öffnungszeiten im Rathaus aus. (pm)

Lesen Sie auch:

Visionen für Reimlingen

Ehrenamt: 22.000 Stunden für das Reimlinger Schloss

Themen folgen