vor 47 Min.

Er ist Arzt und Pianist

Hans-Roman Kitterer und das Oettinger Kammerorchester beenden mit ihrem Auftritt die diesjährige Konzertsaison der Residenzkonzerte

Von Ernst Mayer

Dass Ärzte genauso wie Naturwissenschaftler oder Mathematiker oft auch gute Musiker sind, kann man vielfach erleben. Und doch ist Hans-Roman Kitterer, als Arzt am Ostalbklinikum Aalen tätig, in dieser Kategorie besonders, denn seine pianistischen Fähigkeiten gehen weit über die eines Laienmusikers hinaus. Für seine Auftritte als Pianist, Cembalist und Organist ist er in der Region Ostwürttemberg seit Jahren bekannt. Darum war es an der Zeit, dass ihn das Oettinger Kammerorchester für ein gemeinsames Klavierkonzert zu einem Residenzkonzert einlud. Orchesterleiter Günter Simon ließ die Gäste mit Antonio Vivaldis „Concerto G-Dur, Alla Rustica“ begrüßen; zuerst mit einem Presto-Satz, der von Anfang bis Ende durch kurze Notenwerte leicht und locker wirkte, gefolgt von einem langsamen, leider aber auch etwas zaghaft begonnenen, Adagio, das dann in einen tänzerisch heiteren Finalsatz überging.

Nach dem einfühlsamen Start übernahmen die Streicher zu Be-ginn des „Klavierkonzerts d-Moll, KV 466“ von W. A. Mozart die Führung und entwickelten ein einfallsreiches Stimmungsbild, das die Holzbläser mit ihren Tonfarben schmückten. Pianist Kitterer begann sein Spiel mit einem zarten Thema, das er mit schnellläufigem Übergang zu einer weiteren bestimmenden Melodie überführte.

In einer von ihm selbst entwickelten Kadenz, die Mozart bewusst der Fantasie des Interpreten überließ, konnte sich Kitterer in die Klangwelt des Komponisten einfühlen. Die anschließende Romanze stellte eine einfache, liedhafte Melodie in den Mittelpunkt dieses gefühlsbetonten Satzes, den der Pianist im weiteren Verlauf mit Arpeggien aufwirbelte, schließlich aber wieder in die anfängliche Ruhe und in den innigen Dialog mit den Streichern und Bläsern zurückführte und still ausklingen ließ. Mit seinen bisher schon so wirkungsvollen Arpeggien konnte Kitterer auch den dritten Satz fließend gestalten. Durch gelungene Stimmungswechsel schuf er die Dramatik, die aus Mozarts Opernwerk entspringt, und forcierte bis zum Schluss. Damit animierte er das Publikum zu begeistertem Applaus, für den er sich mit einem vergnüglichen, tänzerischen Rondo aus Mozarts „Klavierkonzert KV 451“, revanchierte.

Mit zwei signalartigen Akkorden als besonderem Erkennungsmerkmal eröffnete das Kammerorchester die „Sinfonie Nr. 93“ von Joseph Haydn. In melodisch-tänzerischer Rhythmik entwickelte sich in raschem Tempo ein unterhaltsamer Satz. Der zweite wirkte durch das langsame Marschtempo, aus dem sich das melodische Hauptthema entwickelte, feierlich. Dagegen wirkte das Menuett, vor allem durch das markante Spiel der Pauken, ländlich heiter. Im Finalsatz, in dem das schwungvolle Thema in verschiedenen Varianten verarbeitet wurde, ermunterte Dirigent Günter Simon das Orchester mit energischem Dirigat zu einem kraftvollen Schluss. Mit einem „Deutschen Tanz“ von Ludwig van Beethoven als Zugabe ging das letzte Konzert der diesjährigen Oettinger Residenzkonzerte zu Ende.

Themen folgen