Er wurde vom Bischof zum Diakon geweiht

Bischof Dr. Konrad Zdarsa hat am Samstag Ludwig Bolkart (links) und Richard Hörmann (rechts) zu Diakonen geweiht. Hörmann ist derzeit in der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen eingesetzt.

Richard Hörmann arbeitet derzeit in der Nördlinger Pfarreiengemeinschaft. Was die Aufgabe des Diakons ist.

Der Augsburger Bischof Dr. Konrad Zdarsa hat am Samstag Richard Hörmann zum Diakon geweiht. Der 27-Jährige kommt aus der Pfarrei St. Philippus und Jakobus in Bad Grönenbach. Nach seinem Abitur an der Fachoberschule absolvierte er in Augsburg und Münster das Theologiestudium. Für das Diakonatspraktikum ist er derzeit in der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen eingesetzt. Hörmann besucht das Priesterseminar St. Hieronymus.

Begabt mit dem heiligen Geist und in dessen Kraft, stehe der Diakon als Helfer dem Bischof und seinem Presbyterium zur Seite: „Im Dienst des Wortes, des Altares und der Liebe ist er für alle da“, wandte sich Bischof Konrad in seiner Predigt laut einer Pressemitteilung an die Weihekandidaten. Er wies darüber hinaus auf die wichtige und besondere Bedeutung des diakonischen Dienstes seit dessen Ursprüngen in der Urkirche hin: „Wie immer sich im Laufe der Kirchengeschichte die Dienste entwickelt haben mögen“, so sei „die Notwendigkeit der Konzentration auf die Verkündigung des Wortes und das Gebet wie auf den konkreten diakonischen Dienst an den Menschen“ ungebrochen. Sei das Wachstum der frühen Kirche zwar nicht mit einem Wachstum in aller Einheit und Einmütigkeit unter den Gläubigen einhergegangen, so seien die Spannungen jedoch nicht einfach mit einem Hinweis auf die Vielfalt als Reichtum wegerklärt worden, sondern ganz praktisch angegangen und überwunden worden. Einem ganz besonderen Stand der Kirche sei hierbei „der Dienst der tätigen Liebe“ übertragen worden, „näher hin als Dienst an den Tischen gekennzeichnet, und zwar für die Gesamtgemeinde“, so Bischof Konrad.

Die Kirche selbst habe für den diakonischen Dienst an Jesu Christi statt eine eigene Weihestufe vorgesehen und den Weihestand des Diakons etabliert. Sei nach dem II. Vatikanischen Konzil zwar die engere Vorbereitung auf die Priesterweihe neu geordnet worden, so habe die Kirche an diesem besonderen Stand festgehalten und mit dem des Ständigen Diakonats sogar noch ausgebaut. „Auch und gerade die, die auf das Priestertum der Kirche zugehen, werden zuvor durch Handauflegung und Gebet zu Diakonen geweiht.“ Auch nach der Priesterweihe bleibe ein Priester geweihter Diakon, stellte der Bischof dahingehend fest.

Bezugnehmend auf den Dienst der Verkündigung richtete sich Bischof Konrad an seine Brüder im geistlichen Dienst: „Denkt nicht nur darüber nach, was ihr den Gläubigen verkündigen wollt, sondern vergewissert Euch immer wieder im Gebet, wen ihr verkündigen und den Menschen nahebringen sollt.“ Und dies, so Bischof Konrad weiter, „nicht nur vom Ambo oder möglicherweise einer Kanzel her, sondern mit Händen und Füßen und Eurer ganzen Person im helfenden Dienst der Liebe und nicht weniger mit Eurem fürbittenden Gebet“.

