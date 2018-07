11.07.2018

„Erbirra“ für den guten Zweck

In den vergangenen Tagen wurde auf dem Acker der Schülerfirma Dupf in der Nähe von Speckbrodi fleißig geerntet.

Die Oettinger Schülerfirma Dupf spendiert unserer Zeitung einen Anhänger mit rund fünf Zentnern besten Kartoffeln. Morgen werden sie zugunsten der Kartei der Not verkauft

Von Robert Milde

Die Oettinger Schülerfirma Dupf und unser Zeitungshilfswerk Kartei der Not haben in der Vergangenheit schon mehrfach ausgezeichnet zusammengearbeitet. Dabei sind handwerklich wertvolle Stücke wie Tischkicker und Billardtische entstanden, ein andermal landeten 2000 von RN-Lesern gestrickte Deutschland-Schals als Souvenir an Bierkisten. Unter dem Strich standen immer stattliche Erlöse für unser Hilfswerk, und das ist diesmal nicht anders: Dupf und RN beschäftigen sich diese Woche mit einem Grundnahrungsmittel, nämlich der Rieser Kartoffel.

Schon kurz nach ihrer Gründung hat sich die Schülerfirma der Mittelschule Oettingen mit dem Thema „Erbirra“ beschäftigt. Ein Acker in der Flur von Speckbrodi wurde gepachtet, zwei Landwirtsfamilien aus Schwörsheim helfen bei Anbau und Ernte mit. Seit 14 Jahren sind die Schüler als erfolgreiche Juniorlandwirte im Einsatz und ernten rund zwei Tonnen der köstlichen Knolle pro Jahr, schätzt Max Sefranek, zusammen mit Walter Fuchs, Betreuungslehrer von Dupf. Einen Anhänger voll, also rund fünf Zentner der frisch geernteten schmackhaften Knolle, stellt die Schülerfirma unserer Zeitung zur Verfügung, damit wir die Kartoffeln zugunsten der Kartei der Not verkaufen können. Dabei gibt es einen nicht zu unterschätzenden Bonus für unsere Leser: Für fünf Euro gebe es nicht die üblichen fünf Kilo, sondern zwischen sechs und sieben Kilo Kartoffeln, betont Sefranek.

Zu kaufen sind die Kartoffeln aus der Gegend um Speckbrodi, Marke Valetta (festkochend), nur am morgigen Donnerstag ab 10.30 Uhr im Hof der Rieser Nachrichten, Deininger Straße 8, solange der Vorrat reicht. Vier Zehntklässler der Schülerfirma Dupf und Betreuungslehrer Max Sefranek werden dazu mit einem Anhänger nach Nördlingen kommen. Der komplette Erlös geht an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung für unverschuldet in Not geratene Menschen oder gemeinnützige Organisationen.

