Eremitenkäfer in Mulmhöhlen

Der historische Baumbestand in Nördlingen ist wichtig für den Artenschutz. Das macht eine Biologin jetzt deutlich.

Von Helga Egetenmeier

Die Biologin Andrea Jarzabek-Müller hat im evangelischen Gemeindezentrum ihre 2019 durchgeführte Untersuchung zu Totholzkäfern im Stadtgebiet von Nördlingen vorgestellt. Die Studie hatte der Bund Naturschutz in Bayern in Auftrag gegeben, nachdem es in den Jahren 2006, 2013 und 2017 zu Zufallsfunden des Eremitenkäfers, eines besonders seltenen Totholzkäfers, kam. Um die siebzig Interessierte lauschten gemeinsam mit Oberbürgermeister Hermann Faul, der sich in einer kurzen Ansprache bei der Biologin bedankte, den Ergebnissen und den daraus folgenden Empfehlungen.

Mithilfe von Flugfensterfallen, die manchen Spaziergängern im Sommer wohl aufgefallen sind, sowie Handaufsammlungen kam die naturschutzfachliche Gutachterin bei ihrer Zählung auf 188 holzbewohnende Käferarten im Stadtgebiet von Nördlingen. Von diesen, in den alten Baumbeständen gefundenen Arten, gelten um die 27 Prozent in Bayern als gefährdet und zwölf Prozent besitzen bundesweit einen Gefährdungsstatus. Andrea Jarzabek-Müller zieht daraus den Schluss, dass Nördlingen mit seiner hohen Anzahl an wertvollen Brutbäumen, die sich aus den Altholzbeständen der Stadt entwickelten, für die Artengemeinschaft der Totholzkäfer von landesweiter Bedeutung ist.

Einen Schwerpunkt legte sie bei ihrer Untersuchung auf den Blatthornkäfer „Osmoderma eremita“, auch bekannt als Eremiten- oder Juchtenkäfer, der als stark gefährdet gilt und deshalb auf der Vorwarnliste für die Rote Liste gefährdeter Tiere in Deutschland steht. Seine zwei Namen hat dieser, zwischen 20 und 40 Millimeter große schwarze Käfer, von dem Begriff Juchten, dem frisch gegerbten Rindsleder, das nach Aprikosen riecht und dessen Geruch der männliche Käfer verströmt, um Weibchen anzulocken. Der Namenszusatz „Eremit“ bezieht sich hauptsächlich auf die Larve des Käfers, die im Mulm alter Bäume lebt.

Wie Jarzabek-Müller ausführte, bewohnt der Eremitenkäfer große, voluminöse Mulmhöhlen in alten Laubbäumen, da sich seine Larven von den an der Mulmhöhleninnenwand wachsenden Pilzzellen ernähren. Sie verbringen im Inneren eines alten Baumes drei bis vier Jahre, um dann als ausgewachsene Käfer nur noch kurz für die Fortpflanzung zu leben. Die Männchen werden zwei bis drei Wochen alt, die Weibchen leben für die Eiablage in der Mulmhöhle noch drei Monate.

Was ist denn nun dieser Mulm? Das Wort bezeichnet totes Holz, das sich zersetzt und aus Holzspänen und dem Kot von Totholzinsekten besteht. Da der Kot des Eremitenkäfers eine spezielle eckige Form hat, konnte über die Untersuchung des Mulms auch seine Existenz nachgewiesen werden, erklärte Jarzabek-Müller in ihrem Vortrag. Mulmhöhlen brauchen für ihre Entwicklung einen alten, verletzten Baum, wie er durch Blitzeinschläge oder Spechthöhlen entsteht. Dann dauert es wiederum mehrere Jahrzehnte, bis die Mulmhöhle die nötige Reife hat, um Totholzkäfern und ihren Larven ein Lebensumfeld zu bieten.

200 Jahre alter Baumbestand

Deshalb ist der über 200 Jahre alte historische Baumbestand in Nördlingen ausschlaggebend für den Erhalt gefährdeter Totholzkäfer und sollte deshalb geschützt werden.

Die Biologin wies darauf hin, dass auch Privatpersonen etwas für den Erhalt der Artenvielfalt tun können, indem alte, beschädigte und auch tote Bäume ihren Platz im Garten behalten. Denn sie geben neben Totholzkäfern auch verschiedenen Insekten, Vögeln, Fledermäusen, Pilzen, Flechten und Moosen ein Zuhause.

