vor 17 Min.

Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Wallerstein: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Wallerstein finden Sie am 15. März hier. Wir informieren dann über die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Am 15. März haben die Wahllokale für die Kommunalwahl 2020 geöffnet. Dann werden auch die stimmberechtigten Einwohner von Wallerstein bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl darüber entscheiden, wer in Zukunft das Amt des Bürgermeisters ausüben wird und welche Kandidaten im Gemeinderat sitzen werden. Die Ergebnisse sollen noch am Wahlabend bekanntgegeben werden. Sie finden die Wahlergebnisse dann in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Wallerstein: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Wenn am 15. März um 8 Uhr morgens die Wahllokale öffnen, haben Bürger in ganz Bayern die Gelegenheit, ihre Stimme bei der Kommunalwahl 2020 abzugeben. Bis um 18 Uhr können die Stimmzettel in die Wahlurnen eingeworfen werden. Wenn am Abend die Ergebnisse vorliegen, werden wir Sie hier darüber informieren.

Joseph Mayer, amtierender Bürgermeister von Wallerstein, wird auch bei der Kommunalwahl in diesem Jahr antreten. Wallerstein war in den vergangenen Monaten in die Schlagzeilen geraten, weil der CSU-Kandidat Sener Sahin aufgrund seiner muslimischen Wurzeln von der Partei-Basis abgelehnt worden war. Die CSU stellte daraufhin keinen neuen Kandidaten auf.

Mit rund 3300 Einwohnern können im Gemeinderat von Wallerstein insgesamt 16 Sitze an die zur Wahl stehenden Kandidaten neu vergeben werden.

Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Wallerstein: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

In Wallerstein sind viele verschiedene politische Gruppierungen im Gemeinderat vertreten. Einzig die CSU knackte bei der vergangenen Kommunalwahl die 20 Prozent-Marke. Hier die Wahlergebnisse aus dem Jahr 2014 im Überblick.

CSU : 22,1 %, 4 Sitze

: 22,1 %, 4 Sitze SPD : 12,4 %, 2 Sitze

: 12,4 %, 2 Sitze Parteifreie Wählergruppe: 18,8 %, 3 Sitze

Wählergemeinschaft Birkhausen: 18,3 %, 3 Sitze

Wählergemeinschaft Munzingen: 15,0 %, 2 Sitze

Wählergemeinschaft Ehringen : 13,4 %, 2 Sitze

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen