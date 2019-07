vor 1 Min.

Erinnerungen an die Kriegszeit: Eine besondere Ausstellung in Lehmingen

Geschichte Der Krieger- und Soldatenverein Lehmingen feiert sein 100-jähriges Bestehen. Die Vereinsmitglieder tragen eine besondere Ausstellung zusammen.

Von Corinna Grimmeißen

Lehmingen Nur noch wenige Rieser können heutzutage aus eigenen Erinnerungen von Kriegszeiten berichten. Viele kennen nur kleine Bruchteile und Momentaufnahmen aus vereinzelten Erzählungen von Eltern und Großeltern. Der Krieger- und Soldatenverein Lehmingen und Lohe hat es sich im Rahmen seines 100-jährigen Gründungsjubiläums zur Aufgabe gemacht, die Erlebnisse der Lehminger Dorfbewohner noch einmal zu sammeln. Das Ergebnis der umfangreichen Recherchen kann sich sehen lassen.

Am vergangenen Wochenende stellte der Verein während seines Festwochenendes Schriftstücke, Bilder, Kleidung und Geschichten im Lehminger Bürgerhaus, der früheren Schule, aus. Ziel war es, die Ausstellung in gewisser Weise zum Leben zu erwecken. Emma Griesbauer ist eine der wenigen Personen, die die Kriegszeit und ihre Folgen im Ries miterlebt hat. Sie wurde zwei Jahre, nachdem die Fahne des Krieger- und Soldatenvereins im Jahr 1921 geweiht wurde, geboren. Zu jeder Person, nahezu zu jedem Bild und einigen Schriftstücken an den Pinnwänden der Ausstellung konnte sie eine Geschichte erzählen.

Der Pilot der Maschine musste notlanden

So konnte sie beim Betrachten der Bilder ohne Zögern berichten, was im März 1944 an der Wörnitz geschehen ist. Ein Flugzeug war unmittelbar neben Lehmingen am Rand der Wörnitz abgestürzt. Einer der beiden Motoren war von einem Schuss getroffen worden, wodurch die Maschine Feuer fing. Der Pilot musste notlanden. Der Flieger kam auf den Wörnitzwiesen auf. Harald Plett, der Flugzeugführer, überlebte den Absturz nur, weil der Lehminger Karl Schmutterer ihn aus dem Wrack gezogen hat, wie Emma Griesbauer sagt. Zufälligerweise befand sich der deutsche Soldat Schmutterer in diesen Tagen auf Heimaturlaub. Den Flugbegleiter suchte man zunächst vergeblich. Nach einigen Tagen fand man seine Leiche unter einer Tragfläche.

Neben Fotos von Soldaten, Schulklassen und Konfirmationen waren in Lehmingen Abzeichen, Hüte und Gummistiefel ausgestellt. Tobias Stark, Vorsitzender des Vereins, erinnerte sich an einen Wehrpass, den ein Einschussloch prägte. „Das Dokument konnte den Soldaten damals nicht vor einer tödlichen Verletzung schützen.“ Es sei aber beeindruckend, eine solche Erinnerung in der Hand zu halten.

Je mehr Menschen den Raum mit den Anschlagbrettern am Wochenende betraten, umso lebendiger wurde die Ausstellung. Die Bilder regten die Besucher an, über die Personen und Geschehnisse zu sprechen. Neben der Ausstellung im alten Schulgebäude war am vergangenen Wochenende in Lehmingen ein Bierzelt auf dem Sportplatz aufgebaut, in dem am Freitag nach einem feierlichen Festakt am Kriegerdenkmal die „Musikantenfreunde“ spielten. Am Sonntag folgte ein Weißwurstfrühstück mit musikalischer Umrahmung der Lehminger Blaskapelle und abends sorgte die Pfarrerband „Gut drauf“ für einen gelungenen Abschluss. An diesem Wochenende hatten die Lehminger Nachfahren die Gelegenheit, eine Reise der speziellen Art zu unternehmen und ihrer Vorfahren und Angehörigen zu gedenken.

