vor 18 Min.

Erlös des Gewerbestraßenfestes gespendet

OB Wittner kann 1000 Euro für „Nördlinger Hilfe in Not“ in Empfang nehmen

Es ist die größte Freiluftveranstaltung des Jahres in Nördlingen gewesen und zugleich das letzte Fest oder der letzte Markt vor der Schließung angesichts der Corona-Pandemie. Einer Pressemitteilung zufolge nutzten hunderte Besucher Anfang März die Gelegenheit, um sich über das breite Angebot vieler Fachhändler im Gewerbegebiet Ost zu informieren.

Zum 19. Mal hatten die Betriebe ein breit gefächertes Angebot für die Jüngsten bis zu den Erwachsenen, ein Programm, das Spaß für alle Besucher machte, und weitere Aktionen vorbereitet. Auch die Bewirtung in den Auto- und Fahrradhäusern sowie sonstigen Betrieben ließ nichts zu wünschen übrig.

Neun beteiligte Händler konnten nun dem neuen Oberbürgermeister, David Wittner, eine großzügige Spende für die Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“ übergeben. „Es war eine gelungene Veranstaltung, ein Fest für die Familie, für Besucher und Kunden“, lobte Ulrich Sens den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit aller beteiligten Händler in der Gewerbestraße.

Den Überschuss aus all den Aktionen wollen sie der Nördlinger Bevölkerung, insbesondere der Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“, zur Verfügung stellen.Oberbürgermeister Wittner fasste seine persönlichen Eindrücke von dem Fest zusammen und dankte herzlich für die Spende. „Mit dem Geld und der Unterstützung der Stiftung kann unverschuldet in Not geratenen Nördlinger Mitbürgerinnen und Mitbürgern unbürokratisch geholfen werden“, führte Wittner Sinn und Zweck der Stiftung aus.

In der Hoffnung, zum Jubiläum im kommenden Jahr wieder ein gelungenes Gewerbestraßenfest feiern zu können, dankte der Oberbürgermeister allen Beteiligten für ihren großen Arbeitseinsatz und für ihr Engagement zum Wohl der Stadt und für die großzügige Spende zum Wohl der Bürger Nördlingens. (pm)

Themen folgen