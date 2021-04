Ernährungsberaterin aus dem Landkreis Donau-Ries: Deshalb ist Spargel so gesund

Plus Gesund schlemmen mit der Delikatesse der Saison: AOK-Ernährungsberaterin Cornelia Zink gibt Tipps rund um den Spargel und verrät ihr Lieblingsrezept.

Spargel – ob weiß oder grün – gilt als schmackhaftes und gesundes Gemüse. Seine Liebhaber dürfen sich wieder freuen, denn die Spargelzeit hat soeben begonnen. „Bayerischen Spargel gibt es ab April bis zum 24. Juni, dem Johannistag“, sagt Cornelia Zink, Ernährungsberaterin bei der AOK-Direktion Donau-Ries.

Delikatesse mit wertvollen Inhaltsstoffen: Spargel ist zart im Geschmack, kulinarisch ausgesprochen vielseitig und dabei kalorienarm: Ein ganzes Pfund Spargel bringt gerade mal 90 Kalorien mit. Seine Inhaltsstoffe tun auch unserer Gesundheit gut. Er versorgt uns mit reichlich Kalium, dem wertvollen Mineralstoff, der entwässernd wirkt. Daher galt Spargel im Mittelalter sogar als Heilmittel. Außerdem enthält Spargel reichlich Vitamin C und B-Vitamine wie Folsäure. „Diese Wirkstoffe unterstützen die Funktion des Nervensystems und sorgen dafür, dass wir rundum fit bleiben“, so Cornelia Zink.

AOK-Ernährungsberaterin sagt, Spargel macht sich auch gut im Salat

Ob jemand grüne oder weiße Stangen bevorzugt, ist vor allem Geschmackssache. Die grünen Varianten gelten als etwas aromatischer und besitzen – genauso wie die Stangen mit violetten Köpfen – mehr gesundheitsfördernde sekundäre Pflanzenstoffe als die weißen.

Bestens geeignet für leichte Gerichte: Anstatt Gerichte mit reichlich Butter- oder Hollandaise-Soße empfiehlt die AOK-Ernährungsberaterin, Spargel mit magerem Schinken, Pellkartoffeln und wenig zerlassener Butter zu kombinieren. „Hauchdünne rohe Spargelscheiben geben Frühlingssalaten eine herrlich erfrischende Note“, schwärmt Cornelia Zink und empfiehlt, auch einmal grüne Spargelstücke und Cocktailtomaten unterzumischen, die vorher in wenig Olivenöl leicht gebraten wurden.

Spargel Rezept-Idee (für vier Personen)

Grüner Spargel mit Nuss-Vinaigrette und Schinken ist das Lieblingsspargelrezept der AOK-Ernährungsexpertin.

Zutaten: 1,5 kg grüner Spargel, Jodsalz, 6 EL milder Essig, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 2 EL Olivenöl, 2 EL Walnussöl, 1 EL flüssiger Honig, 1/2 Bund Basilikum, 100 g magerer Schinken, 30 g Walnuss-Kerne.

Zubereitung: Spargel gründlich unter fließendem Wasser reinigen, bei Bedarf im unteren Drittel schälen und dabei die holzigen Enden abschneiden. Spargel in reichlich kochendem Salzwasser etwa fünf Minuten bissfest garen, dann herausnehmen und kurz mit kaltem Wasser abschrecken. Gut abtropfen lassen. Essig mit 4 EL Wasser, Jodsalz und Pfeffer mischen und rühren, bis sich das Salz aufgelöst hat, dann das Öl unterschlagen. Honig zugeben und verrühren. Basilikum waschen, trocken schütteln, Blätter in feine Streifen schneiden und in die Vinaigrette mischen. Spargel mit der Vinaigrette gleichmäßig beträufeln und etwa 30 Minuten bei Zimmertemperatur ziehen lassen. Währenddessen den Schinken in feine Streifen schneiden, Walnüsse hacken und beides über den Spargel geben. Dazu schmeckt frisches Baguette. (RN)

