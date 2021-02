vor 33 Min.

Erste E-Ladesäule für Auhausen

Plus Es gibt in der Gemeinde zwei Ladepunkte. Vielfahrer zahlen weniger.

Von Robert Kaußler

Die Gemeinde Auhausen hat in Zusammenarbeit mit der Firma EnBW-ODR eine erste öffentliche E-Ladesäule in Betrieb genommen. Im Beisein von Sebastian Maier, technischer Vorstand der ODR und Heidrun Benedikter, Referentin im kommunalen Management fand vor einigen Tagen die offizielle Inbetriebnahme der Ladesäule vom Typ „KEBA P30“, die über zwei Ladepunkte verfügt, am stark frequentierten Parkplatz vor dem Klosterhof und dem neuen Freizeitgelände am „Pfarrgarten“ statt.

Bürgermeister Martin Weiß und Vorstand Sebastian Maier betonten hierbei, dass mit dieser Investition die erste Voraussetzung für einen Mobilitätswandel bei den Bürgern im Ort geschaffen sei. Auch sei es ein Anliegen der ODR, die Infrastruktur zu erweitern und ausdrücklich „in der Fläche des Versorgungsgebietes“ zu investieren: „Dies ist ein wichtiger Baustein, dass nun die E-Autos folgen können“.

Bezahlen mit einem QR-Code

Bei einer ersten Einweisung in die Ladetechnik hat Heidrun Benedikter die Kosten für das Aufladen mit 39 Cent pro kW und für Vielfahrer mit einem Tarif von 29 Cent vorgestellt. Bezahlt werden könne mit den gängigen Ladekarten oder der unternehmenseigenen „MobilityMe-Ladekarte“.

Hierbei bestehe die Möglichkeit, in einer übersichtlichen Kartenansicht alle 100 000 europaweiten Ladepunkte und Roaming-Partner abzurufen. Eine integrierte Funktion starte sogar die Navigation zur nächsten Ladesäule bequem und einfach von jedem individuellen Standort aus. Darüber hinaus sei das Bezahlen auch über das Scannen eines QR-Codes an der Ladesäule, dem sogenannten „Direct-Payment“, möglich.