Erster Beschluss zum Jugendhaus

Bau in Wallerstein soll noch 2021 beginnen

Einfach mal unter sich sein, abseits vom eigenen Haus, und sich vielleicht mal mit einer größeren Gruppe treffen können. Das soll in Wallerstein für Jugendliche möglich gemacht werden – in Form eines Jugendhauses hinter der Mehrzweckhalle. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ein Grundbeschluss zu dem Projekt gefasst. Bürgermeister Joseph Mayer ist es wichtig, auch für die Jugend etwas im Ort zu leisten. Der Bau eines Jugendhauses war für ihn längst überfällig. Bei der Bürgermeisterwahl 2020 stand deshalb auch das Bauvorhaben auf seiner Agenda. „Jugendliche haben eine verhältnismäßig kleine Lobby, da muss man auch eingreifen“, sagt Mayer.

Mit der Planung des Projekts wurde bereits 2020 ein Architekt beauftragt, allerdings sei der erste Entwurf noch zu teuer gewesen. Mit einem zweiten Entwurf will der Gemeinderat schauen, ob man die Kosten noch senken kann. Der Grundbeschluss, für den in der Sitzung gestimmt wurde, beinhaltet, dass mit dem Bau des Hauses noch dieses Jahr begonnen wird. Unter anderem sollen zwei Gruppenräume von jeweils 70 Quadratmeter unterschiedlichen Altersgruppen Platz bieten. „Es ist ein Anliegen der Gemeinde, die Jugend hier auch unterzubringen“, erklärt der Bürgermeister. Neben einem Lagerraum und Sanitäranlagen sollen Jugendliche auch die Möglichkeit haben zu kochen. Eine Küchenzeile war deshalb Teil des Grundsatzbeschlusses.

Verantwortlich sein wird der Verein Container Wallerstein

Wer das Haus einmal bekommt, steht schon fest. „Wir übergeben das Jugendhaus, sobald es gebaut ist, dem Verein Container Wallerstein“, sagt Mayer. Auch wenn die elterliche Aufsichtspflicht für Minderjährige nicht entfällt, werde die Jugendgruppe für die Organisation, Pflege und Instandhaltung der Räumlichkeiten verantwortlich sein. Die Gemeinde nimmt für den Bau einen höheren sechsstelligen Betrag in die Hand. Eine genaue Kostenaufstellung gibt es noch nicht, da die Gemeinde den zweiten Entwurf abwartet. Solche Projekte werden je nach Ausführung mit bis zu 30 Prozent vom Bayerischen Jugendring gefördert. „Was wir als Zuschuss erhalten, ist dann klar, wenn wir uns endgültig festgelegt haben“, sagt Mayer. (ligi-)