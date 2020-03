09:43 Uhr

Erster bestätigter Corona-Fall im Ostalbkreis: 43-Jährige aus dem Raum Ellwangen infiziert

Im Raum Ellwangen gibt es eine erste Corona-Infizierte. Das bestätigt das Landratsamt Ostalbkreis. Wie die Kliniken aufgestellt sind.

Im Ostalbkreis gibt es den ersten bestätigten Covid-19-Fall, eine 43-jährige Frau hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt. Sie hatte zuvor Fastnachtsumzüge in Heinsberg ( Nordrhein-Westfalen ) besucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Ostalbkreis. Die Frau befindet sich in häuslicher Isolation.

Die Patientin stammt aus dem Raum Ellwangen , bestätigte Landrat Klaus Pavel am Mittwochmorgen. "Alle Kontaktpersonen der Erkrankten, die sich in häuslicher Isolation befindet, wurden von unserem Geschäftsbereich Gesundheit gestern noch ermittelt.", sagte Pavel. Bei kritischen Kontaktpersonen habe man noch am Dienstagabend Nasen-Rachen-Abstriche vorgenommen und auf schnellstmöglichem Weg dem Landesgesundheitsamt zur Analyse überbracht. Pavel betonte, dass die Sofortmaßnahmen nach Vorgabe und in enger Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt erfolgt seien.

Corona-Patientin auf dem Weg der Besserung

Die Leiterin des Geschäftsbereichs Gesundheit, Doktor Ulrike Bopp-Haas , berichtete von einem sehr moderaten Krankheitsverlauf der Patientin, die bereits auf dem Weg der Besserung sei. "Eine stationäre Behandlung war nicht erforderlich, so Bopp-Haas.

Beim Gesundheitsamt Baden-Württemberg steht mit der Telefonnummer 07361/5031900 eine Hotline für Bürger mit Beratungsbedarf zur Verfügung, die täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr geschaltet ist. Seit Montag hat das Landratsamt Ostalb zudem ein Untersuchungszentrum zur Probenahme außerhalb der Räume des Gesundheitsamts organisiert. Damit wolle man verhindern, dass Personen, die Krankheitssymptome zeigen, unnötig mit anderen in Kontakt kommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Situation an den Kliniken Ostalb, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd

Der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Professor Doktor Ulrich Solzbach, informierte über die Situation an den Kliniken Ostalb in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd : "Wir sind vorbereitet für den Fall, dass wir eine gewisse Anzahl von Patienten zur Isolation aufnehmen können. Im Moment fühlen wir uns gut positioniert." Gleichzeitig trat Solzbach entschieden den Gerüchten entgegen, in den Kliniken seien bereits ganze Stationen gesperrt. Auch seien die Kliniken ausreichend mit Schutzmaterial versorgt.

Insgesamt sieht Pavel den Ostalbkreis gut aufgestellt. Unter seiner Leitung treffe sich jeden Tag der Führungskreis Corona, um schnell reagieren zu können, denn die Lage könne sich stündlich ändern. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Gesundheitsamt machen einen guten Job und sind nahezu rund um die Uhr im Einsatz!“, sagte der Kreischef. Pavel will sich zudem beim Land für eine koordinierte Sammelbestellung von Schutzmaterialien für Rettungsdienste und Hilfsorganisationen, Kliniken, Kommunen und niedergelassene Ärzte einsetzen, um etwaige Engpässe zu vermeiden.

"Das soziale Miteinander nicht völlig aufgeben"

Auch Überlegungen, wie mit größeren Veranstaltungen im Kreis umgegangen werden soll, müsse man mit Blick auf die dynamische Entwicklung anstellen. „Hier gilt es, sich mit den Städten und Gemeinden einerseits, aber auch mit den anderen Landkreisen abzustimmen und eine Linie mit Augenmaß zu finden“, so Pavel. „Denn bei aller Vorsorge dürfen wir unser soziales Miteinander nicht völlig aufgeben!“ RN

Themen folgen